Los talentos del filial piden paso tras un excelente comienzo Morillo y Jean Carlos. / ALFREDO AGUILAR Futbolistas como Aarón, Serrano o Víctor Morillo están haciéndose valer en un Granada B que acumula cuatro victorias en lo que va de Liga ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 19 septiembre 2017, 00:48

Vienen pisando fuerte y ante los problemas que está teniendo José Luis Oltra en la primera plantilla es difícil obviar que los jóvenes talentos del Granada B están haciendo a las mil maravillas su trabajo en el Grupo IV de Segunda B, acumulando cuatro victorias consecutivas y asentándose en los 'play- off' de ascenso a una Liga 1|2|3 a la que no podrían ascender si el primer equipo no logra otro salto de categoría. Al contrario de lo que ha sucedido con los 'mayores', el Granada B ha empezado la competición de manera excelente. Cuatro victorias en cinco jornadas y un solo gol en contra en este tramo de tiempo invitan a pensar que hay mimbres en el plantel de Pedro Morilla que podrían ser aprovechables en el primer equipo. En la zona más retrasada del campo, la portería, Aarón Escandell (21 años) está rindiendo de manera sobresaliente aunque el meta procedente del filial del Málaga es el que más cerca y a la vez más lejos está del primer equipo. En teoría es el tercer portero del conjunto de Oltra, con el que incluso llegó a jugar en pretemporada, pero la veteranía de Javi Varas y la mayor experiencia de Rui Silva le cierran de manera provisional la oportunidad de jugar en Segunda, teniendo que demostrar sus cualidades en la división de bronce para poder optar a un puesto de mayor relevancia a medio-largo plazo.

La portería de Aarón está bien custodiada por Fran Serrano (22 años), central cordobés que junto a su compañero Pablo Vázquez ha construido una muralla en el centro de la defensa rojiblanca por la que los rivales tienen prohibido el paso. Serrano sí sería 'promocionable' al ser del 95, no así Vázquez, que necesitaría ocupar una plaza libre del 'A' para subir.

Serrano tiene una buena colocación y su anticipación ante los atacantes hacen pensar que su futuro puede ser prometedor. El hecho de que haya jugado todos los minutos desde que arrancó la competición delata que Morilla confía plenamente en sus posibilidades.

Interior derecho

Con mayor proyección ofensiva Víctor Morillo (20 años) promete dar más tardes de gloria a los aficionados del Granada B que asistan a Los Cármenes durante esta temporada. El mediocampista, que habitualmente juega como interior derecho, tiene el arco contrario entre ceja y ceja y su habilidad en las inmediaciones del área rival noquea a los adversarios con una facilidad asombrosa. Morillo puede llegar por ambas bandas al territorio enemigo aunque también puede aparecer por el centro y lograr goles tan sensacionales como el que firmó en la última jornada de liga ante el Marbella: un zurdazo desde el balcón del área que entró por la escuadra de la portería costasoleña. Especialista también en las jugadas a balón parado, Morillo se mueve en una zona a priori bien cubierta en el primer equipo con los Machís, Puertas o Licá, pero si durante la temporada es capaz de mantener el nivel con el que ha empezado el campeonato no podrá catalogarse como sorpresa el hecho de que el técnico del primer equipo lo convoque para verlo en acción en la categoría de plata.

Un punta tiene el Granada B llamado a ser referencia algún día en el primer equipo (ocupa plaza de extracomunitario), pero por el momento no puede ni ser alineado en el 'B'. El brasileño Caio Emerson (18 años) quiere «hacer historia en el Granada», pero problemas burocráticos han impedido hasta la fecha que el delantero procedente del Corinthians haya podido ser inscrito en la competición. Considerado como una de las grandes promesas de su país, Emerson ya ha entrenado con el primer equipo y Oltra sabe que es un jugador diferente a los demás, pero está por ver hasta cuando sigue sin poder jugar en Liga.