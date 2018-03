Granada CF Success: "No me arrepiento de haber dejado el Granada" EFE El extremo del Watford a préstamo en el Málaga CF admite que estaría dispuesto a irse al Cádiz "si llega a Primera" SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 28 marzo 2018, 09:39

El extremo nigeriano Isaac Success tuvo un paso gris por el Watford, conjunto que es propietario de sus derechos hasta 2020 y en el que sólo jugó diecinueve partidos ligueros desde que se marchara en la temporada 2016/17. Pero ahora que está a préstamo en el Málaga, y que echa la vista atrás, da por buena su salida del Granada CF.

“¿Se ha arrepentido alguna vez de cambiar el Granada por el Watford?”, se le preguntó en el diario AS, a lo que contestó tajantemente “no, estuve muy feliz de poder firmar con ellos. La Premier League es una buena liga y yo quiero estar ahí. No fue una mala decisión, pero no tuve la suerte de jugar el tiempo que hubiera necesitado para demostrar mis cualidades”. En este mismo sentido señaló que “realmente no sé por qué no tuve continuidad en el Watford. Ha habido cambios de entrenadores y cada uno de ellos tiene sus ideas sobre a quién quiere traer o poner. Eso me ha perjudicado”.

Sobre su nueva coincidencia con Peñaranda, venezolano que vistió la rojiblanca en aquella campaña 2015/16 que supuso su explosión, Success dijo que “desafortunadamente está lesionado. En el Granada hizo grandes partidos. Nos entendíamos muy bien. Es un jugador que podría marcar diferencias”.

Por otra parte, y en relación al futuro, a Success se le preguntó si estaría dispuesto a irse al Cádiz CF. ¿Jugaría allí si asciende? El delantero nigeriano ni lo duda: “Si juega en Primera División sí es posible”.