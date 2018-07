Mercado El Sporting se une a la lista de pretendientes por Joselu P. V. / GCF De la gravedad de la lesión de Aarón dependerá si hay algún cambio en la situación de Javi Varas RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 28 julio 2018, 02:17

El Sporting de Gijón se ha unido a la amplia lista de pretendientes que tiene Joselu Moreno y entra en clara competencia con su eterno rival, el Real Oviedo. El Granada sigue sin predisposición de abrir la puerta al delantero, pero es evidente que escuchará ofertas por si resultan satisfactorias. Los rojiblancos plantaron una cantidad inicial disuasoria de un millón de euros para un hipotético traspaso, aunque las escuadras que le rondan (se incluye al Cádiz y a Osasuna) están convencidas de que era un mero punto de partida y que serán capaces de rebajar las pretensiones con el paso de los días. Es una cuestión abierta que no tiene pinta de resolverse en breve. No está clara su marcha, pero tampoco se puede garantizar su continuidad.

En el Granada surge una paradoja en este mercado. Por un lado no llegan ofertas por jugadores colocados en el escaparate. El caso más flagrante es el de Javi Varas. El portero tampoco fue convocado para el amistoso de ayer, como ya ocurriera la semana pasada, aunque habrá que ver si la lesión de Aarón en el choque actúa a su favor. Aparentemente son molestias en el sóleo y no parecen graves, pero el lunes se hará pruebas. En términos similares está Raúl Baena, que sí viajó a Marbella y marcó de penalti, pero que sigue actuando en la defensa y no como mediocentro. Tampoco hay avances con Saunier, que ultima su recuperación de una elongación en el aductor que se han alargado durante dos semanas. En principio ya se ejercitará este lunes.

Por contra sí llegan llamadas interesándose por la situación del propio Joselu o Víctor Díaz, aunque se han desviado de momento. El lateral sí es pieza importante para el cuerpo técnico debido a su polivalencia defensiva. Las salidas son obligatorias para tener margen de contratación, pero la cúpula no quiere perder la cabeza y debilitarse con las bajas.