Mercado 'Sobreaforo' en ataque, portería y pivotes RAMÓN L. PÉREZ Rodri, Joselu y Ramos suponen una férrea competencia en ataque, como ocurre en el arco con la subida de Aarón Escandell al primer equipo RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 30 junio 2018, 03:27

Con el fichaje inminente de Rodri, el Granada contará con tres delanteros con galones, lo que induce a pensar que hay 'sobreaforo'. Están el propio punta soriano (criado en Sevilla), Joselu y Adrián Ramos. Salvo que el club esté valorando una configuración de plantilla en la que se alineen dos atacantes con regularidad, lo normal es que el ariete sea sólo para uno de ellos de salida. Es habitual que los grupos así tengan dos 'primeros espadas' para ese puesto y que se complete con un joven con proyección, como pasó con Rey Manaj la campaña pasada. De momento, no es así.

Por características, Rodri y Joselu no parecen especialmente compatibles. Quizás el colombiano sí tiene mayor capacidad de asociación, si bien durante la temporada que ha vencido no mezcló bien con el onubense. A día de hoy, ambos continúan. Joselu tiene dos años de contrato con la entidad nazarí y Ramos amplió su cesión por un curso más. Uno se convirtió en la gran apuesta entre los fichajes de vanguardia de Manolo Salvador, con un sueldo de perfil alto, y el cafetero empezó con muchas dudas al querer marcharse; cuando sí se integró con todas las garantías, algo antes del mercado de invierno, fue el físico el que le volvió a fallar y no recuperó su mejor versión.

Aunque existe la especulación de que le podría atraer marcharse al Parma, conjunto italiano del que John Jiang también es el principal propietario, el agente del futbolista, Helmuth Wenin, insiste en que seguirá como rojiblanco. Por Joselu no se han escuchado ofertas tampoco. Se percibe cierto temor a que se acoplara en un rival directo e hiciera los goles que en Granada no celebró. Se quedó en nueve, aunque en la segunda vuelta prácticamente no actuó de titular. Rodri se puso en once pero sí tuvo regularidad en la Cultural. Ramos se estancó en apenas cuatro.

Pendiente de resolver esta disyuntiva, probablemente a lo largo del verano, también hay abundancia de efectivos en otras demarcaciones rojiblancas. Ocurre en la portería también. La ampliación de contrato del arquero del filial Aarón Escandell supuso también la obligatoriedad de tener ficha con el primer equipo, en el que ya están Javi Varas, que tiene un año más, y Rui Silva, con contrato hasta 2021. El Granada tendrá que decidir si cohabitan los tres o si deja salir a uno. El sevillano no se quiere mover, mientras que el luso y el valenciano desean jugar y no ver frenadas sus carreras. Otro frente que la dirección deportiva tendrá que gestionar.

El centro del campo también tiene cierta aglomeración de efectivos. Están Baena, Montoro (ambos con dos temporadas más) y Alberto Martín (una más). Al no regresar Kunde, se abre una puerta para una incorporación. Hay que contabilizar a Fran Rico, quien vuelve de su cesión en el Eibar y está lesionado desde hace casi año y medio; y Rubén Pérez por ahora, que sigue negociando su salida para enrolarse en el Leganés.

Todo pendiente de la situación de Sergio Peña además, a priori mediapunta, a quien la cúpula sopesa enviar como cedido al Tondela portugués, conjunto de la red de Hope.

Rubén Pérez quiere ir al Leganés sí o sí, mientras el club valora mantener a Quini y Víctor Díaz

Menosse suena en Chile

Hernán Menosse, en la rampa de salida, ha sonado fuerte en Chile para incorporarse al Evertón de Viña del Mar, por su parte. Y es que la situación de algunos futbolistas varía según el pulso del mercado. Ayer el Cádiz incorporó al lateral David Carmona, ex del Sevilla Atlético, al que el Granada le tenía puesto el ojo por si salían Quini y Víctor Díaz con prontitud. Sin embargo, de momento ambos siguen en la entidad y empieza a valorarse la opción de su aprovechamiento. Pese a que sus sueldos son considerables, hay que contar con su polivalencia. Quini puede actuar de lateral diestro, carrilero (algo interesante para Diego Martínez, que a veces coloca tres centrales) y extremo, como se vio en el último partido de Liga ante el Cádiz. Víctor Díaz, por su parte, puede partir desde ese flanco, perfilarse también por el lado izquierdo o incluso aparecer de central.

Kunde, con el Atleti

Por otra parte, Kunde, que ha estado cedido en el Granada este curso, tiene previsto a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid. De momento, desoye la gran oferta que tenía del Olympiakos. También han preguntado por él desde Alemania y de toda la Segunda división.