GRANADA CF Siqueira no cierra la puerta a un regreso al Granada en un futuro no muy lejano Siquiera ayer de visita. / C.A. C. ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:49

Ver a Guilherme Siqueira en Granada no es noticia porque el brasileño suele acercarse a la ciudad cuando tiene un hueco libre. Por eso ayer aprovechó que estaba por esta tierra para acercarse a conocer la nueva ciudad deportiva del club. Recordaba sus años deambulando por campos de entrenamiento como «el Nuñez Blanca o Armilla», lejos de las modernas instalaciones actuales, acordes con un equipo de máxima categoría.

Su situación profesional ha cambiado este último verano. Tras una temporada complicada cedido en el Valencia, ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el Atlético de Madrid, con el que le quedaba un año más de vinculación. Es un jugador libre que se prepara para volver a la actividad en breve. «Para enero espero estar compitiendo», aseguraba a este periódico. Antes se someterá a una artroscopia en el tobillo para acabar con unas molestias que arrastra de hace tiempo.

Su visión del futuro ha cambiado. Después de que en varias ocasiones en los últimos tiempos emergieran rumores de su regreso al Granada y él repitiera que «no era el momento», ahora no esconde que esa posibilidad ya no está tan lejana. Siempre habla del «cariño» que le tiene a este club, en el que conserva buenos «amigos». Su discurso es el de que «nunca cierro puertas». Ahora es cuestión de «ver mi momento y el del club», decía en la cadena Ser. «Si son parecidos y el objetivo es el mismo que el del club, por qué no. Lo de hoy es sólo una visita. Más adelante, quizás», dijo.

Proyecto de futuro

Además de ver a viejos amigos, también estuvo charlando con el director deportivo del Granada, Manolo Salvador, de un proyecto de futuro que ya ha empezado a tomar forma acompañado de su compatriota Elexandra Malz, presidenta del FC Cubillas. El club ha firmado un convenio de filialidad con este club privado que le servirá para contar con otro equipo satélite aparte del Granada B en el que seguir formando a jugadores que no tengan hueco en el filial rojiblanco. También algunos que destaquen en el conjunto alboloteño pueden tener hueco en el club granadinista. De hecho, Siqueira anuncia que un joven talento del Cubillas se marchará al Granada en enero.

Sabe de lo que habla porque está detrás del proyecto. «Hay que pensar en el futuro cuando deje el fútbol profesional», explica. Un «proyecto bonito», señala.