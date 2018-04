Granada CF Rui Silva deja en el banco a Javi Varas La inclusión de Quini y de Alberto Martín fueron las otras dos novedades en el once que presentó el equipo rojiblanco ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 28 abril 2018, 22:21

La segunda titularidad de Rui Silva en la portería del Granada fue la noticia más sorprendente en la alineación del técnico rojiblanco Pedro Morilla, que en sus anteriores partidos había confiado siempre en Javi Varas al igual que José Luis Oltra, que solo prescindió del cancerbero hispalense en la jornada 17 porque éste tuvo que hacer frente a problemas personales.

El cambio de guardameta fue uno de los tres que el preparador del equipo granadino realizó en el once inicial. En defensa la baja por sanción de Víctor Díaz lo obligó a utilizar a Quini, jugador que habitualmente suple al ex del Leganés cuando éste no puede jugar.

La otra novedad fue la inclusión de Alberto Martín en el centro del campo, cambio motivado por el adelantamiento de la posición de Kunde (que ejerció de mediapunta) y que sacó del once titular a Javier Espinosa.