Siete canteranos están llamados a comenzar la pretemporada con el primer equipo del Granada

El día 11 comenzará a entrenar el primer equipo del Granada y lo hará reforzado por siete canteranos, si no hay cambios de última hora. La previsión es que tengan plaza con los 'mayores' tanto el lateral izquierdo Adri Castellano como el portero Aarón Escandell. También se abre hueco Pablo Vázquez, zaguero que arrancó el curso pasado en el filial pero que acabó cedido en el Alcorcón, de Segunda. En principio también tiene un puesto en el 'A' aunque se lo tendrá que asegurar durante la preparación.

A estos tres se añaden, en pruebas, el extremo Jean Carlos; los centrocampistas José Antonio González y Andrés García; y el delantero Juancho -que puede caer a banda-. La presencia de éste aún no es definitiva.

Jean Carlos, Andrés García y Juancho sí conservan la condición de sub 23, por lo que pueden subir y bajar de división sin límites. No ocurre lo mismo con José Antonio González, que cumple 23 en diciembre, por lo que si se estrena en Segunda necesitará licencia. El pivote cordobés entró en la convocatoria de Miguel Ángel Portugal en Gijón, aunque no llegó a debutar. Jean Carlos también fue citado en el partido ante el Cádiz. Juancho, por su parte, estuvo ante el Numancia en el periplo de Morilla. Tampoco se estrenó.

Arranque el día 12

El Recreativo Granada se pondrá a andar el jueves, a día siguiente que el primer equipo. De momento, la principal novedad es el fichaje del delantero Javier Ontiveros -no confundir con el extremo del Málaga-. También se espera la puesta a punto de Rubén Sánchez, ariete que sufrió dos graves lesiones de rodilla en el curso anterior, que le impidieron debutar y frenaron su progresión.