Granada CF Servando, del Cádiz, dice que "es inevitable que esté pendiente del Granada CF", donde juega su hermano Germán El central del cuadro amarillo señala que el rojiblanco "está preparado para luchar por el ascenso" SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 29 septiembre 2017, 02:06

El defensa y capitán del Cádiz CF Servando se pronunció ayer al respecto del rojiblanco Germán, que es su hermano y el futbolista con quien incluso compartió vestuario cuando ambos militaban en el ya desaparecido San Fernando Unión Deportiva de la Primera Regional gaditana.

Así, en una entrevista concedida al Diario de Cádiz, el futbolista de 33 años de edad significó inicialmente que “es inevitable que esté pendiente del Granada, de cómo le van las cosas a mi hermano. Hablamos todos los días y me alegro que esté mejor de la lesión. Ya ha soltado las muletas”, dijo complacido. Al mismo par ya fue cuando el futbolista significó que “rivalidad entre hermanos no hay para nada. Con Germán me llevo muy bien y sólo pido que le respeten las lesiones y que se recupere de la que sufre ahora”, zanjó. Eso sí, el zaguero en quien confían tanto Quique Pina y Juan Carlos Cordero fue más allá y significó que aunque el equipo nazarí “no ha tenido un buen inicio liguero, está preparado para luchar por el ascenso directo”.

Cabe significar que hasta el momento, Servando y su hermano Germán han sido contrincantes en tres oportunidades más. Fue en los ejercicios 2007/08, 2012/13 y 2016/17, en los que los jugadores ahora del Cádiz CF y el Granada CF militaban respectivamente en el Jerez Industrial y el propio filial amarillo (del grupo X de Tercera), en el Jaén y el San Fernando (del grupo cuarto de Segunda B) y en el Cádiz CF y el Tenerife (de Segunda).