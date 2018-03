Granada CF Sergio Peña, seis minutos con la selección y de vuelta a Granada Lance del partido entre Perú e Islandia. / EFE Pese a que se postulaba como titular en el partido de Perú ante Islandia, el mediocentro no jugó y sólo pudo justificar su marcha disputando la recta final del duelo ante Estados Unidos SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 28 marzo 2018, 12:47

Después de sólo haber podido jugar seis minutos en el primero de los dos encuentros amistosos para los que fue convocado por la selección de Perú, el disputado y vencido el pasado viernes ante la selección de Croacia en Florida (2-0), el mediocentro del Granada CF Sergio Peña apuntaba a titular de cara al encuentro celebrado en Miami durante la madrugada de este miércoles ante Islandia.

De hecho, el diario Líbero, equivalente en España al AS o el MARCA, señalaba en su edición de ayer: “Sergio Peña y Paolo Hurtado, las novedades en el once que alista Ricardo Gareca. ‘El Tigre’ (por el seleccionador) probó algunas variantes para el choque contra Islandia: Peña por el expulsado Yotún y Hurtado ingresaría por el “sentido” Flores. Araujo iría por Ramos.

Pero a la hora de la verdad resultó que no. Que el preparador cambió de planes y que por presumible decisión técnica (no ha trascendido otra noticia) el rojiblanco finalmente se quedó entre los suplentes. Y ni siquiera saltó al campo en el choque en el que el combinado sudamericano se acabó imponiendo por 1-3. De modo que la ausencia de Peña en el partido que el Granada CF venció por la mínima al Numancia este domingo (1-0) y la posible en el siguiente frente al Lorca no se justificó de ninguna de las maneras, lo que está claro que seguro que no fue del gusto del propio pelotero.