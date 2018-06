Sergio Peña queda descartado y no irá al Mundial de Rusia El futbolista del Granada se queda fuera de lista de 23 final del combinado de su país desde esta madrugada RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 4 junio 2018, 07:29

Sergio Peña no irá finalmente al Mundial del Rusia. La Federación Peruana de Fútbol informó esta madrugada, mediante un comunicado, que el jugador queda desconvocado de la definitiva lista de 23 futbolistas que irán a la competición. La recuperación de su tío Paolo Guerrero, 'indultado' tras un supuesto caso de dopaje, obligaba a Perú a hacer un descarte. Aunque el previsible favorito para salir era Wilder Cartagena, finalmente será Peña quien no viaje, tras haber estado entrenando con los demás en una concentración en Austria.

«Estaremos siempre agradecidos con Sergio, por su valioso aporte y compromiso cada vez que fue llamado a vestir los colores nacionales. Estamos seguros que dentro de muy poco volveremos a contar con su gran talento y actitud hacia nuestra selección», rezó el comunicado.

El futbolista se expresó en Instagram, muy afectado por la decisión: «Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera. De que mañana despertaré con más fuerza que nunca y seguiré con lo que más amo de la mejor manera. Quiero agradecerle a todo el Perú que me apoyó mientras participe´en la selección. Agradecer a mis compañeros y al comando técnico de la selección por lo bien que me trataron desde el momento que fui convocado por primera vez. Se merecen lo mejor y siempre los estaré apoyando porque me siento parte de esta familia. Agradecerle a mi familia por todo el apoyo que me brindó y porque gracias a ellos pude lograr todo lo que soy hasta el día de hoy. Agradecer a mi novia que siempre está conmigo en las buenas y en las malas y por ser la persona que me dio la alegría más grande del mundo, que es formar una familia. Sé que tendré mi revancha. VAMOS PERÚ», escribió en esta red social.

Perú consiguió este domingo una victoria por 3-0 ante Arabia Saudí en un amistoso previo al Mundial. Peña salió en el minuto 76, en lugar del centrocampista Christian Cueva. Tuvo en sus botas la consecución del cuarto gol de su selección, que hubiera sido el primero de su carrera, en un contragolpe dirigido por Jefferson Farfán. Se la cedió a Peña y este lanzó desviado en una ocasión franca de marcar.

Manaj, titular con Albania

Rey Manaj, por su parte, fue titular ayer con Albania en otro amistoso, disputado ante Ucrania, con victoria para estos últimos por 1-4. Manaj fue sustituido en el minuto 57. Albania no está clasificada para ir al Mundial.