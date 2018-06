Mercado Sergio Peña negocia irse al Tondela portugués EFE Es el equipo de David Belenguer, que dirige también el grupo Hope. El peruano había deslumbrado en pretemporada, pero durante la Liga dio la impresión de que tenía la cabeza más centrada en el Mundial que en España. Al final, ni fue ANTONIO NAVARRO Sábado, 30 junio 2018, 03:27

Sergio Peña está en negociaciones para marcharse como cedido al Tondela portugués, equipo que dirige David Belenguer, también gestionado por el grupo Hope. Es una opción para el futuro del peruano, que podrá jugar así en Primera división –como él desea– sin desvincularse del conjunto rojiblanco, que se quitará una de las fichas de extracomunitario.

La evolución de Peña ha ido de más a menos durante la temporada. Antes de que arrancase el campeonato, Oltra lo tenía claro: quería contar como fuera con él. El mediocampista peruano tenía talento, chispa y ganas de comerse el mundo porque contaba con opciones de ser convocado por su país para disputar el Mundial.

Peña maravilló en los amistosos, por lo que el Granada puso toda la carne en el asador para que Machís no ocupase plaza de extracomunitario y Sergio Peña pudiese formar parte del equipo. La misión se cumplió y Peña se quedó con los grandes, pues ya había jugado con el filial, pero su adaptación a la Segunda división fue algo lenta. Un jugador como él –con desborde, buena visión de juego y olfato goleador– en teoría debía jugar más tarde o más temprano, pero Oltra comenzó el campeonato confiando en Espinosa y no fue hasta la sexta jornada de Liga cuando le dio la oportunidad de formar de inicio, por detrás de Adrián Ramos. Cumplió en aquel duelo saldado con victoria (3-1) y repitió ante el Alcorcón, cuajando una actuación algo más discreta. No pudo continuar porque se tuvo que ir con su selección a disputar unos encuentros importantísimos para 'la blanquirroja'. Perú se jugaba estar en un Mundial tras 35 años de ausencia y el seleccionador del combinado andino, Ricardo Gareca, lo citó para jugar ante Argentina y Colombia.

A nivel colectivo consiguió el objetivo deseado, pero a nivel personal el Granada tuvo que pagar un alto precio. Peña regresó lesionado de aquella cita internacional y no pudo jugar los dos siguientes encuentros. Oltra no vio clara su vuelta en un momento en el que el Granada estaba consiguiendo buenos resultados (goleó en casa al Lorca y se convirtió en líder tras un empate a domicilio ante Osasuna) y lo mantuvo en el banquillo. No volvió a tener minutos hasta finales de noviembre. Las primeras actuaciones tras su regreso a la titularidad fueron poco destacables, pero con el paso de los encuentros y la confianza de su entrenador fue cogiendo ritmo y se hizo titular. Dejó algunos buenos detalles en el duelo ante el Zaragoza (jornada 23), se estrelló al igual que sus compañeros en el Mini Estadi (jornada 24) y deslumbró junto a Machís en el siguiente encuentro, en el que los rojiblancos vencieron por 2-1 al Tenerife y Peña marcó uno de los mejores goles del campeonato.

Su buen momento podría haber continuado de no ser porque fue expulsado en la segunda mitad del citado duelo. A partir de ahí cuajó varios partidos poco convincentes, se fue a jugar un amistoso con Perú el fin de semana en el que Morilla se estrenaba y pareció dejarse allí la cabeza, pues a los dos últimos técnicos rojiblancos no los convenció pese a la crisis en la que estaba el equipo.

Acabó marchándose a Perú tres semanas antes de que acabase LaLiga, pues figuraba en la prelista del Mundial, pero terminó siendo uno de los descartes.