GRANADA CF | VESTUARIOS Sergio Peña: "Lo importante es entregar todo por el equipo" El mediapunta peruano señala que si los jugadores lo entregan todo en los partidos "los resultados vendrán solos"

Sergio Peña declaró este sábado que tras conseguir la primera victoria liguera los jugadores del Granada “nos quitamos mucho peso de encima. Sabemos que la categoría era complicada y teníamos que jugar como lo hemos hecho hoy para empezar a ganar. Esperamos seguir así”.

Era el primer encuentro que Peña jugaba como titular por diversos motivos y el propio jugador lo vio así: “Lamentablemente y afortunadamente para mí el hecho de estar en la selección me ha hecho perderme partidos pero cuando juegue voy a darlo todo de mí para ayudar al equipo y ayudar a los compañeros. Ahora estoy bien. He estado malo esta semana con fiebre y antibióticos pero he terminado bien el partido y espero poder continuar así”.

En cuanto a la dinámica del equipo en este primer tramo del campeonato y la escalada que debe hacer el conjunto rojiblanco para pasar de la zona baja de la tabla a la parte alta, el futbolista latinoamericano comentó que “es importante ganar, tener buenas sensaciones y creo que las vamos a seguir teniendo, que vamos a continuar corrigiendo errores y que si seguimos en esta línea vamos a lograr el objetivo”. También habló sobre Adrián Ramos, del que dijo que “se ha cargado un poco (antes de ser sustituido) pero no parece nada grave. Es un jugador muy importante y ojalá que se recupere pronto para que siga aportando cosas al equipo como lo está haciendo. Ahora lo importante es entregar todo por el equipo y los resultados vendrán solos”.

Por último, cuando fue cuestionado sobre si el 4-2-3-1 planteado por el técnico para este partido mejoraba al 4-4-2 planteado en anteriores compromisos Peña respondió que “son sistemas de juego que el míster decide poner y nosotros tenemos jugadores para hacerlo bien con ambos sistemas. El día de hoy nos ha ido bien así (con un solo punta) y luego cuando el míster hizo los cambios también nos fue muy bien y eso da a entender que el equipo está en muy buenas condiciones para competir”.