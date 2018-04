Granada CF Sergio Peña: Un futuro mundialista en el banquillo nazarí Ha pasado de titular indiscutible a perder mucho protagonismo en la actual etapa RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 25 abril 2018, 01:31

Sergio Peña es uno de los grandes activos de la plantilla del Granada. Por su juventud y talento está llamado a hacer cosas importantes con el club. Renovó este pasado verano hasta 2020. Tiene sólo 22 años y es el único futbolista del equipo con opciones reales de estar en el próximo Mundial de Rusia. El peruano ha sido un habitual en las convocatorias del seleccionador de su país, Ricardo Careca. Ha gozado de pocos minutos en el combinado, pero al menos ha recibido su llamada en las últimas citaciones. Parece tener su plaza asegurada en el torneo, pero ahora mismo tiene un problema serio. Ha pasado de ser titular indiscutible como nazarí a perder mucho protagonismo en esta nueva etapa, con Pedro Morilla al frente.

A Peña le pilló viajando el relevo del entrenador. Se tuvo que ir con Perú para disputar amistosos a finales de marzo y se perdió el debut con triunfo de Morilla ante el Numancia. El centrocampista llegó unos días después. En esa siguiente jornada entró en la lista de 18 pero se quedó en la reserva ante el Lorca. Ingresó en la segunda mitad. El sevillano le situó como organizador, donde le gusta, pero no ejerció de revulsivo. Sin embargo, Morilla confió en él entre los elegidos frente a Osasuna como teórico extremo zurdo. Peña no se adaptó y el preparador le quitó a la hora de partido. Una señal de disgusto que se confirmó en el desplazamiento a Sevilla, para el que no contó. Ante la Cultural volvió a entrar en los planes, pero se quedó sin salir al césped. Morilla prefirió a Espinosa y no recurrió a sus servicios durante la segunda mitad.

Su cláusula de rescisión es de 5 millones en Segunda y de 10 en caso de subir a Primera

La historia de Peña en Granada arranca en enero de 2014, cuatro meses después de su mayoría de edad. Se formó en las categorías inferiores del Alianza de Lima y le venía haciendo seguimiento la red de rastreo que Gino Pozzo tiene en Sudamérica. En su operación no intervino el fondo de inversión que ha financiado tantas operaciones de futbolistas procedentes del otro lado del charco.

El 50% de su pase es del Granada; el 30, de Alianza de Lima; y el 20, del propio futbolista

Los rojiblancos emplearon 500.000 dolares (unos 410.000 euros al cambio actual de euros) en la compra del 50% de sus derechos económicos. Del resto, el 30% pertenece al Alianza y el 20% al propio futbolista, cuyos pasos guía la agencia de representación AGREF. El Granada le hizo ficha con el juvenil aunque muy pronto se enroló con el filial. Fue cedido de nuevo al Alianza en 2015, pero contó poco y retornó al Granada B. En enero de 2016 volvió a irse en préstamo a su país, pero a otro conjunto, el Universidad San Martín. En un año creció muchísimo como futbolista y el deseo de esa entidad era prolongar su estancia. Sin embargo, tuvo que volver a España y fue cuando empezó a lucir de verdad en el 'B', bajo la dirección de Lluís Planagumá. Dejó muestras de su clase, marcó goles y se convirtió en el mejor elemento de la segunda vuelta como volante. No llegó a debutar con el primer equipo. Lucas Alcaraz prefirió ocupar la plaza que liberó la marcha del brasileño Gabriel Silva con la subida del ecuatoriano Pervis Estupiñán, defensor zurdo.

Extracomunitario

Se cerró así la puerta a Peña pero, casi de casualidad, se presentó la opción de que fuera a la pretemporada con José Luis Oltra. Fue un flechazo. Enseguida sedujo al técnico valenciano y al director deportivo, Manolo Salvador. Actuaban en su contra dos aspectos. Uno, mantenía la condición de extracomunitario y en Segunda sólo hay dos plazas para ellos, que el Granada reservó para Adrián Ramos y Darwin Machís. La otra era que acababa contrato en 2018, por lo que o se le renovaba o quedaría libre para decidir su futuro a partir de enero. Su agente llegó a un acuerdo para la ampliación hasta 2020 con una mejora salarial, pero todo estaba supeditado a que se encontrara una solución para actuar. Llegó cuando Machís, buen amigo suyo, decidió hacerse pareja de hecho de su compañera, que es granadina, y adquirió sus derechos de nacionalidad española. Peña se quedó y se estrenó en la jornada cuatro, el 10 de septiembre, durante el 2-2 en Tenerife. Con su nuevo vínculo se estableció una nueva cláusula de rescisión. En el caso de continuar en Segunda sería de 5 millones de euros. En Primera ascendería a 10. Al Granada le correspondería la mitad en cualquiera de los casos.

El rodaje desde la suplencia concluyó ante el Córdoba, en la jornada seis, su primera titularidad. Oltra le situó como enganche a pesar de que él se considera un armador. Se tuvo que ir en la ventana de octubre con su selección y con esta sufrió una lesión de hombro que lastró sus siguientes semanas. Se recuperó justo para un nuevo compromiso con Perú, en noviembre, lo que hizo que a su vuelta tuviera que trabajar duro para recuperar la confianza de Oltra. Se asentó ante el Almería a principios de diciembre y sólo soltó la titularidad tras su absurda expulsión frente al Tenerife al perder tiempo en una sustitución, el día que había marcado su única diana. Un golazo desde la derecha que cogió altura y bajó como un misil.

Su presencia en Rusia con Perú se da por segura, pero para ello tendrá que mostrar su talento en los partidos que le quedan antes de irse y perderse la posible promoción

Revulsivo en Córdoba, retomó su papel en el 'once' frente al Alcorcón y se mantuvo cuatro citas más hasta la derrota en Oviedo que le costó el puesto a Oltra. Se tuvo que ir a unos amistosos con Perú y, al retornar, ya estaba Morilla. Ahora ha de ganárselo, aunque este tiene que tener en cuenta que le quedan como máximo cinco partidos esta campaña. La preparación con su país afecta como poco a la última jornada, ante el Cádiz, y a la hipotética promoción. Gran dilema para el técnico. Aprovecharle mientras pueda o dar carrete a los que sí estarán en fechas decisivas.