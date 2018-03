Granada CF Sergio Peña: "El empate era bueno" AGENCIA LOF El mediocampista peruano manifiesta que "no sabe" si recibió en posición legal o ilegal el balón que acabó siendo el cero a uno para el equipo granadino ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 23:59

Sergio Peña valoró de la siguiente manera el encuentro que el Granada terminó perdiendo por la mínima en el Anxo Carro de Lugo: "El empate era bueno. Aunque al principio no lo veíamos así ya en los últimos minutos empatar era ganar, pero tenemos que dejar este partido atrás y centrarnos en ganar el que viene".

Respecto al número de ocasiones creadas por su equipo, Peña recalcó que "tuvimos muchas y creamos mucho peligro, pero lamentablemente no entraron. Ya hay que olvidar lo que ha pasado, volver a los entrenamientos y pensar en el siguiente partido".

Cuestionado sobre si recibió en fuera de juego el balón que finalmente acabó convirtiéndose en el 0-1, Peña respondió que "no lo sé, no lo he podido ver aunque quizá sí lo estuviera, pero esto es fútbol. Hay goles que se hacen con la mano y si el árbitro dice que es gol pues es gol y punto. Yo no tenía claro si estaba en fuera de juego, ya lo veré más adelante, pero el gol ya no se puede cambiar igual que tampoco se puede el marcador final del partido".

Por último, le restó importancia al hecho de tener que viajar con su selección y perderse el partido contra el Numancia porque "sí que tendré que ir con mi selección pero mientras esté aquí tendré que seguir aportando al equipo lo máximo posible y ya la cita con mi selección tendrá importancia luego".