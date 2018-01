Granada CF Sergio Peña: "Tengo que hacer las cosas bien aquí en Granada para poder estar en el Mundial" PEPE VILLOSLADA/GCF El mediapunta peruano del equipo rojiblanco señala que en el vestuario no se sienten presionados por no ganar fuera pero "tenemos esa espina que nos queremos sacar lo más pronto posible" ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 23 enero 2018, 14:30

El mediocampista del Granada Sergio Peña habló este martes en rueda de prensa acerca de la actualidad del club rojiblanco, que espera que en Barcelona "siga en la línea que hemos tenido" y consiga quitarse la espina de ganar fuera de casa, algo que no consigue desde el pasado mes de octubre. Peña también valoró por qué los resultados del Granada son diferentes en casa y fuera, en que posición del campo se siente más cómodo y por donde pasan sus opciones para ir al Mundial:

¿QUÉ DEBE HACER EL GRANADA PARA GANAR EN BARCELONA?: "Sabemos que el Barcelona es un rival muy complicado. Tenemos que seguir en la línea que hemos tenido. Hemos estado jugando muy bien, hemos hecho muy buenos partidos, sabemos que ellos juegan muy bien al futbol igual que nosotros y tendremos que estar concentrados en nuestro trabajo para sacar el partido adelante"

¿SE SIENTE EL EQUIPO PRESIONADO POR GANAR FUERA DE CASA?: "Presionados no, pero tenemos esa espina que tenemos que sacarnos lo más pronto posible y el partido más próximo es el del Barcelona y esperemos que pueda darse un resultado favorable"

VALORACIÓN DE LA TEMPORADA EN EL PLANO PERSONAL: "Estoy bien. Mi temporada ha sido un poco díficil porque he tenido que viajar mucho, tuve una lesión y ahora estoy volviendo a jugar. Me estoy encontrando muy bien, estoy muy feliz de aportar al equipo lo máximo posible y espero seguir en esta línea".

¿POR QUÉ LOS RESULTADOS SON DIFERENTES EN CASA Y FUERA?: "Creo que en los partidos de fuera hemos jugado mejor que en casa en algunas ocasiones. En los partidos de Cádiz y Albacete hemos jugado muy bien al fútbol, hemos sido superiores al rival, hemos tenido más ocasiones que el rival pero ellos han tenido más efectividad".

¿PERDER PUNTOS AHORA ES MÁS GRAVE QUE ANTES POR CÓMO ESTÁN LOS EQUIPOS DE ARRIBA?: "Desde el inicio de temporada nos propusimos ganar todos los partidos. Ahora es cierto que estamos en un momento en el que el margen de error es menor y esperemos que los resultados se nos den a favor gracias a nuestro estilo de juego y a nuestras ganas de ganar".

¿EN QUÉ POSICIÓN ESTÁS MÁS CÓMODO?: "Hasta ahora he jugado más de mediocentro. Al míster le gusto más de mediapunta y creo que también lo puedo hacer muy bien. Me siento cómodo ahí al igual que por la banda, no tengo problema en jugar en ninguna de estas posiciones".

¿PIENSAS EN ESTAR EN EL PRÓXIMO MUNDIAL?: "Yo estoy cien por cien concentrado en el Granada ahora mismo. También pienso en mi selección, que sabemos que se acerca un torneo muy importante pero mientras esté aquí primero tengo que hacer las cosas bien aquí para luego estar en la lista final del mundial para tener un gran año. Lo mejor que me puede pasar es ascender con el Granada y estar en la lista final para jugar el Mundial".