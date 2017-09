GRANADA CF Sensaciones opuestas Imagen de archivo de la última vez que se enfrentaron ambos equipos / IDEAL El Granada, que aún no ha ganado esta temporada, visita a un CD Tenerife que suma dos victorias en liga y se ha clasificado para la tercera ronda de la Copa tras golear al Rayo ANTONIO NAVARRO Domingo, 10 septiembre 2017, 02:13

Sin tiempo para distracciones el CD Tenerife y el Granada regresan al campeonato liguero (13:00 horas, una menos en Canarias) con un duelo de sensaciones opuestas. Los tinerfeños han empezado la liga en la zona alta de la tabla y han goleado al Rayo Vallecano en Copa del Rey (0-3) mientras que los granadinos no saben lo que es ganar en liga, donde acumulan tres empates, y fueron goleados y eliminados del torneo del KO por el Real Zaragoza (3-0).

Antes de que la situación se agrave y el entorno se inquiete por una hipotética falta de juego y resultados, el equipo de Oltra intentará amarrar los primeros tres puntos de la temporada en un encuentro para el que vuelve a estar disponible Montoro, incluido en la lista de 19 convocados que han viajado a la ciudad isleña, en la que también están dos jugadores llamados a ser importantes y que se perdieron el anterior duelo ante el Barça B por sus compromisos internacionales: el mediocampista Sergio Peña y el delantero Darwin Machís.

El técnico rojiblanco, José Luis Oltra, afirmó en la rueda de prensa previa al choque que “no pido tiempo ni comprensión” pero “es verdad que el equipo y el objetivo son nuevos”. Sobre el partido ante el Tenerife, equipo al que entrenó y logró ascender a la máxima categoría, ha señalado que espera que sea “muy complicado” y sobre el ambiente que percibe por parte de la afición tras cuatro partidos oficiales sin ganar explicó que “entiendo que el equipo no ha comenzado en resultados como esperamos porque todos queríamos si no tres victorias al menos dos. Pero todo se puede ver medio lleno o medio vacío. A mí no me preocupan los resultados. A la afición le transmito que tengo un grupo sensacional, que trabaja, que está comprometido, que tiene ganas y que es responsable. Y que cree en sus posibilidades (...) Yo tengo confianza en este grupo, porque los veo trabajar en el día a día y sé que son receptivos a todo lo que les planteo. Están con ganas de ganar y de darle una alegría a la gente”.

Por su parte, el técnico del Tenerife, José Luis Martí, anunció este sábado la convocatoria de 18 futbolistas con la que intentará sumar otros tres puntos que mantengan al equipo insular en la zona noble de una tabla que llegó a liderar en la segunda jornada pero que ya no comanda tras su última derrota en el estadio José Zorilla de Valladolid. La lista está compuesta por los porteros Carlos y Dani Hernández; los defensas Camille, Carlos Ruiz, Aveldaño, Jorge Sáenz, Raúl Cámara y Luis Pérez; los mediocampistas Montañés, Alberto, Vitolo, Suso, Tayron, Aitor Sanz, Juan Carlos; y los delanteros Longo, Malbasic y Brian Martín.