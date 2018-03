Granada CF Segundo penalti fallado de la temporada El anterior error correspondió a Adrián Ramos en el partido ante el Córdoba CAMILO ÁLVAREZ Lunes, 12 marzo 2018, 13:00

Machís tuvo en su mano haber logrado al menos el empate ante el Nástic. Quiso ajustar tanto su lanzamiento que mandó la pelota al palo. El venezolano, víctima de la infracción, no dudó en ser el ejecutor. Ya había marcado desde los once metros esta temporada, pues uno de sus tres goles al Lorca fue de esta forma. El fallo de Machís no es el primero que se produce en el presente curso de penalti, ya antes había fallado Adrián Ramos uno. Fue en el encuentro ante el Córdoba, que supuso la primera victoria del Granada y en el que el colombiano acabó lesionado. Joselu, el tercer lanzador, es el único con el 100% de acierto. Dos penaltis, dos goles.