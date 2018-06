Fútbol Una Segunda con sabor de Primera RAMÓN L. PÉREZ 17 de los conjuntos que participarán este curso en la 'división de plata' tienen experiencia en la máxima categoría del fútbol ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 25 junio 2018, 00:41

Hay quien ya la ha bautizado como la 'Primera B'. La Segunda división más importante del fútbol español se espera que sea apasionante la temporada que viene. Si habitualmente es una categoría igualada que depara sorpresas y emociones fuertes, la cantidad de equipos 'grandes' que van a militar en ella durante el curso 2018/19 hará que todos los fines de semana haya asegurados varios partidazos entre equipos con solera del balompié nacional, de esos que buscan regresar a Primera cuanto antes para recuperar su privilegiado lugar entre los veinte mejores del fútbol español.

LA NUEVA SEGUNDA Deportivo Lugo Las Palmas Alcorcón Málaga Reus Zaragoza Nástic Sporting Córdoba Numancia Albacete Real Oviedo Almería Osasuna Rayo Majadahonda Cádiz Mallorca Granada Elche TenerifeExtremadura

Para el Granada no supondrá una ventaja, más bien todo lo contrario, encontrarse con tanto gallo en el mismo corral, pero las circunstancias se han dado así y los futboleros se frotan las manos porque se avecina una Liga que a muy pocos seguidores del fútbol español –por no decir a ninguno– va a dejar indiferente. Y es que, si ignoramos el hecho de que no estarán los llamados clásicos del fútbol español, esta Segunda no tiene mucho que envidiar a la Primera. Habrá seis equipos que acumulan más de 30 temporadas en la elite (Deportivo, Zaragoza, Osasuna, Sporting, Oviedo y Las Palmas) y otros cuatro que han superado la veintena (Granada, Mallorca, Málaga y Elche). Los tres recién descendidos cuentan con un pasado glorioso y con la ayuda económica que otorga LaLiga a quienes caen a la categoría de plata, por lo que podrían considerarse como los máximos favoritos para pelear por las dos primeras plazas. Mirar su historial puede asustar, pero eso en esta competición bien se sabe que no suele ser sinónimo de nada.

Un campeón de Liga, varios clubes que han levantado la Copa del Rey e incluso algunos con un llamativo bagaje en Europa se batirán el cobre con el Granada

El Deportivo de La Coruña ha sido campeón de Liga (99/00) y de Copa en dos ocasiones, además de llegar a las semifinales de la Champions League en una de las primeras ediciones del siglo XXI (03/04). Otro recién descendido, el Málaga, también estuvo entre los mejores del viejo continente no hace mucho (temporada 2012/13). El equipo blanquiazul, en la era dorada del jeque Al-Thani, llegó a plantarse en los cuartos de final de la Champions, siendo apeado por un Borussia de Dortmund que era dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo, Jurgen Klopp, y en el que militaban jugadores de la talla de Weidenfeller, Hummels o Lewandowski. El Málaga también ha llegado a ser campeón de la Intertoto y ahora regresará con hambre a una categoría que le es extraña, pues lleva diez años sin pisarla.

Con más títulos

La UD Las Palmas ha saboreado menos éxitos internacionales que Dépor y Málaga, pero ha sido subcampeón de Liga y ha jugado 33 años con los mejores, así que los números del equipo grancanario bien merecen un respeto. Entre los equipos que permanecen respecto a la campaña anterior el Zaragoza es, sin duda, uno de los pesos pesados de esta categoría de plata de primera ley. El equipo maño ocupa el noveno lugar en la clasificación histórica de Primera, una categoría que quiere recuperar desde la campaña 2013/14. Su pasado seguramente puede ser envidiado por muchos de los equipos que hoy militan en Primera, pues el conjunto aragonés ha ganado 6 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Copa de Ferias y una Recopa, todavía recordada por aquel legendario gol de Nayim al portero del Arsenal, David Seaman, en el estadio parisino del Parque de los Príncipes (temporada 1994/95). En el año siguiente, el 1996, jugó la Supercopa de Europa frente al Ajax de Amsterdam, pero perdió aquel título por el mal resultado cosechado en tierras holandesas (4-0), ya que por aquel entonces este torneo se jugaba a ida y vuelta.

Zaragoza, Dépor, Sporting, Osasuna, Oviedo, Mallorca, Las Palmas, Málaga y Granada, entre los mejores de Primera

Otro de los clubes con 'pedigrí' europeo y que seguro que será uno de los cabezas de cartel de la categoría es el Sporting de Gijón. Los asturianos han disputado la Copa de la UEFA en seis ocasiones, nunca pasando de los dieciseisavos de final, una meta alcanzada en su última participación, en la temporada 1991/1992, con aquel Sporting de los Abelardo, Joaquín, Juanele, Iván Iglesias o Manjarín que cayó con el Steaua de Bucarest. No obstante, las 42 temporadas que ha jugado en Primera también son un buen aval para que nadie se olvide de los gijoneses.

También hizo historia en Europa el Real Mallorca, que regresa a la división de plata tras purgar sus pecados en Segunda B. El tener a Steve Nash como accionista le da mayor glamur a un cuadro bermellón cuyo propietario, el millonario estadounidense Robert Sarver, dijo cuando desembarcó en la isla que el objetivo del club era regresar a Primera lo antes posible. El Mallorca ha participado en dos ediciones de la Champions League, ha jugado tres veces la Copa de la UEFA y ha levantado una Copa del Rey (02/03), así que a pesar de ser un recién ascendido seguro que tendrá mucho que decir.

Extremadura y Elche se sumaron este fin de semana para conformar la lista de 22 equipos

Otros dos equipos que aterrizan en este aeropuerto desde la vecina división de bronce son el Elche y el Extremadura. El cuadro ilicitano, de agradable recuerdo para la afición del Granada, estuvo jugando en Primera hasta no hace mucho, pero perdió la categoría por sus problemas en los despachos. Después de dos años en Segunda y de una rápida escala en el Grupo III de Segunda B seguro que no querrá volver a salir de la Liga de Fútbol Profesional, donde ha militado 58 años (21 en Primera y 37 en Segunda). Otro grande que está de vuelta es el Extremadura. No es exactamente el mismo club que se plantó en Primera a finales de los noventa y estuvo entrenado por Josu Ortuondo y Rafa Benítez debido a que éste terminó desapareciendo, pero es su más directo heredero. El Francisco de la Hera volverá a acoger partidos de la segunda categoría nacional después de una larga travesía por el desierto y el Extremadura UD será un equipo que no sólo representará a la pequeña ciudad de Almendralejo, sino a toda la comunidad autónoma extremeña, pues dos de los clubes más representativos de la misma (el Cacereño y el Mérida) están dos peldaños por debajo: en el infierno de la Tercera división.

Claro que para que todos estos equipos transiten por la zona alta deberán arrebatarle este privilegio a otros que también son históricos, tienen urgencias, una masa social importante y la experiencia de vivir –y sufrir– en Segunda la pasada temporada. Ahí estarían el Oviedo (38 temporadas en Primera y una participación en UEFA), el Osasuna (37 temporadas en Primera y una participación en la Champions del curso 2004/05), el Granada (23 temporadas en Primera y finalista de la Copa en 1959) el Tenerife (13 años en la máxima categoría y dos participaciones en UEFA) o el Cádiz, con 12 años en la elite y la sabiduría del tándem Pina-Cordero en los despachos.

Sin filiales

Por otro lado, la temporada que se avecina también será la primera sin ningún equipo filial en Segunda desde el curso 2002/03. Y es que en los últimos quince años han peleado en esta categoría el Málaga B, el Real Madrid Castilla, el Barcelona B, el Villarreal B, el Bilbao Athletic y el Sevilla Atlético, que descendió la pasada campaña siendo colista.