GRANADA CF Ser o no ser en Segunda División Granada y Cultural Leonesa se juegan tres puntos importantísimos para sus aspiraciones de ascenso y de permanencia ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 21 abril 2018, 23:37

Con Machís y Adrián Ramos el Granada debería recuperar la confianza cuanto antes para no perder de vista unos puestos de promoción de ascenso que se le han complicado tras sus últimos resbalones ante Lorca, Osasuna y Sevilla Atlético. El conjunto de Pedro Morilla se enfrenta a una Cultural Leonesa (20:00 horas) que viene en racha tras dos victorias consecutivas, aunque provisionalmente llegue en puestos de descenso tras el triunfo del Córdoba ante el filial sevillista en la noche del viernes.

La decepción que se llevó la hinchada granadina tras el pésimo resultado y la mala imagen ofrecida por su equipo en Sevilla ha dado lugar a que durante toda la semana se especule sobre cual será la asistencia y el trato de la afición a sus jugadores tras estos acontecimientos. El club puso a disposición de los abonados entradas a precios muy bajos (5 euros) y las peñas han llamado a la unidad y a apoyar al equipo durante todo el partido, coincidiendo con el técnico rojiblanco en que los futbolistas necesitan «apoyo durante los noventa minutos» para no perder de vista los puestos altos y que a la finalización del partido el público es libre de «dictar sentencia».

El aspecto mental de la plantilla ha sido quizá lo más comentado durante los últimos días en el entorno granadinista. El equipo rojiblanco está desconocido en los últimos encuentros y un prestigioso coach deportivo, Imanol Ibarrondo, ha imparido un taller a los futbolistas de la plantilla para motivarlos no solo respecto a la importancia de este partido -algo evidente- sino de que sus capacidades siguen intactas y no pueden dejarse atrapar por la «ansiedad» y la «angustia» que les ha invadido en los últimos encuentros según comentó en rueda de prensa Pedro Morilla, que además de pedir encarecidamente el apoyo de la afición resaltó que ante todo desea que su equipo «se suelte». En el apartado estrictamente deportivo el regreso de Darwin Machís tras su sanción y la mejoría de Adrián Ramos, que solo pudo actuar media hora en el anterior compromiso liguero, son las mejores noticias para un equipo rojiblanco que también contará con Sergio Peña para este partido, cayéndose de la convocatoria Germán y Rey Manaj por decisión técnica.

Por su parte, Rubén De la Barrera intentará dar la sorpresa en Los Cármenes y dar un paso de gigante hacia la consecución del objetivo de la permanencia. Para ello ha citado a los siguientes futbolistas: los porteros Palatsi y Jesús Fernández; los defensas Zuiverloon, Bastos, Iza, Albizua, Yerai, Ángel García e Iván González; los mediocampistas Sergio Martos, Yerai, Marcos, Mario Ortíz, Guarrotxena, Samu, Yosuke, Señé, Martínez y Monutinho; y el delantero Iban Salvador. Los dos futbolistas con mejor rendimiento ofensivo del conjunto castellano leonés, Rodri y Emi Buendía, no jugarán este encuentro por sanción, motivo que en teoría debería ser de alegría para un Granada que se juega ser o no ser un serio candidato al ascenso en una Segunda división muy igualada, pero que no espera a ningún equipo que se duerma en los laurales.