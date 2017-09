Saunier: “Hicimos un partido correcto y espero que podamos continuar así”

Matthieu Saunier compareció ante los medios tras debutar esta temporada y que el equipo lograra la primera victoria, algo sobre lo que el defensor francés explicó que “no sé si es coincidencia o no que haya jugado y hayamos ganado. Para mí lo importante es ganar. Hicimos un partido correcto y espero que podamos continuar esta inercia en el siguiente”.

En la previa de su primer encuentro en la era Oltra, el técnico rojiblanco tuvo unas palabras hacia el zaguero francés y según apuntó públicamente lo que le dijo su entrenador fue “que era el momento de demostrar que puedo jugar”.

Sobre la situación del vestuario tras la mala racha de resultados Saunier declaró que “era necesario ganar porque hasta ahora todo eran empates y derrotas y eso era difícil”.

Por último, en lo referente a su situación personal Saunier afirmó encontrarse “físicamente bien. De ritmo he ido acostumbrándome poco a poco pero no he tenido problema. Espero continuar jugando”, finalizó.