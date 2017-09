GRANADA CF Saunier en la guarida y un derbi para sanar Serios. Varios jugadores del Granada atienden a las instrucciones de José Luis Oltra durante un entrenamiento esta semana. / PEPE VILLOSLADA | GRANADA CF El central galo, novedad segura en el 'once' de un Oltra necesitado del triunfo ante su exequipo RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 23 septiembre 2017, 14:23

Quiso la casualidad que Matthieu Saunier debutara con la camiseta del Granada en un amistoso ante el Córdoba y se da la coincidencia de que con este contrario volverá a vestirse de corto en competición oficial, para estrenarse en esta Segunda que levanta sarpullidos a los rojiblancos, aún sin victorias, a las puertas de recibir al exequipo de Oltra, que viene con tres exnazaríes.

El ingreso del defensa galo es una de las novedades aseguradas del entrenador valenciano, que necesita un triunfo para sanar la situación y no deambular por la cuerda floja. Oltra está convencido de que sin seguridad defensiva es imposible progresar. De ahí que haya decidido indultar a Saunier, defenestrado desde que se posicionó para salir este verano. Una vez enrolado como los demás, ha pagado su penitencia en la grada, viendo que en su posición actuaban futbolistas muy por debajo de su nivel ideal. El que se atisbó en Primera, donde fue de los pocos que no quedó señalado por la imagen grotesca de algunos encuentros.

Saunier se buscó en parte el ostracismo por su desafecto pero es cierto que el técnico también ha tardado en percatarse de que un activo así no puede acampar en el barbecho. Si se hubiera aplicado la misma política que con Adrián Ramos, que también sesteó con la huida y lleva de titular varias jornadas, a lo mejor la retaguardia no habría sufrido tanto la ausencia de Germán Sánchez, el corrector que estaba más en forma. Nunca se sabrá.

Es una incógnita el estado competitivo de Saunier, que ya no tiene aquellos problemas idiomáticos que denunciaba Paco Jémez en su día y se ha soltado algo más en la lengua de Cervantes. Lucas Alcaraz le dio tiempo y se comprobó que es un zaguero elegante, no exento de habilidad en el quite, que sólo tiene una pega: su facilidad para lesionarse. Su carrera en Francia estuvo salpicada de diversas molestias musculares que se reprodujeron con las rayas horizontales, en momentos del campeonato nada propicios. Una le sacudió a mitad de campaña y la otra, a final de curso. Una rotura que, según el cuerpo médico, llevaban años sin ver en un profesional. Cuentan que encima es algo aprensivo, lo que se entiende con semejante historial. Puede ser normal tener algún miedo a lesionarse pero son temores que tendrá que dejar atrás.

El Córdoba no está tampoco para tirar cohetes pero apunta un par de triunfos en Liga. El último, el pasado domingo, ante el Tenerife. Le está funcionando a Carrión una dupla atacante que forman dos futbolistas con historial rojiblanco: Jona Mejía, que estuvo en nómina aunque nunca llegó a vestir la elástica; y Sergi Guardiola, que despuntó en el filial pero luego le negaron formar parte de los 25 del confuso año pasado. Salió rebotado y ahora, aunque trate de darle un barniz de normalidad al cruce, saldrá con muchas ganas. El otro que sí tuvo minutos en Los Cármenes fue Jaime Romero, en el primer ejercicio en la élite. Le masacraron las lesiones. Ya ha llovido desde entonces.

Dos puntas en los verdiblancos, lo mismo en el Granada de nuevo, salvo que Oltra asombre mucho. Atemperado con respecto a la ira de Valladolid, el preparador no parece amigo de darle un revolcón a sus planteamientos, sino de matizarlos. Lo que parece evidente por la convocatoria es que habiendo tres delanteros en ella, lo normal es que arriba estén Joselu y Adrián Ramos, con Rey Manaj en el banquillo.

Por tanto, si Oltra quiere aplicar alguna variante más aparte de la acometida en defensa, la pieza que puede bailar es la compañía de Raúl Baena. Ángel Montoro cuajó un encuentro para olvidar en Pucela y tal vez el míster sondee el rescate de Alberto Martín, con el objetivo de afianzar la parte ancha y dejar más libertad a los hombres de vanguardia.

Mientras que parece indiscutible la titularidad de Pedro, tanto por sus goles como por su influencia en el juego estratégico, puede también albergarse la posibilidad de una suplencia de Machís en la izquierda. En el entrenamiento a puerta cerrada de ayer, fue el futbolista comodín de los dos equipos -actuaron 23 futbolistas en la sesión-. Parece remoto pero el beneficiado sería así Antonio Puertas.

Los verdiblancos visitan un campo donde nunca han ganado ni en Primera ni en Segunda, aunque con las ideas algo más claras tras su victoria del pasado fin de semana, alterada por su eliminación copera en su feudo, con la mayoría de suplentes. No está Javi Lara por lesión, su mejor mediocentro, pero sí otros clásicos de la categoría como Alfaro, Edu Ramos o Aguza. Como en los nazaríes, hay preocupación defensiva. En el Granada en parte lo quiere solventar Saunier, en un duelo que mide también no sólo su forma sino también su implicación.