Sandoval es presentado como nuevo entrenador del Córdoba y asegura que "ha seguido mucho al Granada"

Martes, 13 febrero 2018, 16:46

José Ramón Sandoval ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Córdoba CF por Luis Oliver, director general deportivo de la entidad, quién ha declarado que su fichaje era "el revulsivo que hacía falta, un valiente y una persona a la que no le asustan los retos. Al Granada llegó faltando cuatro jornadas, a siete puntos de la salvación y lo consiguió; aquí faltan dieciséis y estamos a once, ¿por qué no lo va a lograr también en Córdoba".

El técnico madrileño se ha comprometido con el Córdoba hasta final de la temporada porque "lo importante es el presente" y, según sus palabras, no ha querido "hipotecar al club". Reconoce que la situación actual del conjunto califal es "muy fea" pero al respecto deice que en el fútbol "querer es poder".

Sandoval llega a la entidad cordobesista con Ismael Martínez como segundo entrenador, como ya ocurrió en su etapa en el Granada, y explica que "los jugadores que hay no están para los puestos de descenso, faltan los resultados y hay que matizar lo que falla".

En su presentación Sandoval ha posado con una camiseta que mostraba el dorsal 30 a la espalda debido a que es el número que usó en su primera presentación oficial como profesional con la familia Ruiz Mateos en el Rayo Vallecano y a que son los "puntos marcados para la permanencia", que pasará por tener "feedback" con los integrantes del vestuario.

El técnico madrileño ha resaltado que quiere un equipo "con valentía" pero que en el Córdoba el resultado estará "por encima de cualquier otra cosa". De su debut el próximo domingo detalla que "al Granada le hemos seguido mucho y a José Luis Oltra, que es un gran amigo mío, le pasará también que tendrá sensaciones encontradas". Si no consigue ganar este primer duelo ante su ex equipo apunta que "si nos falla la bala, a la próxima hay que tirar el revólver a la cabeza".