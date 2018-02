Sandoval: "Quien juega con fuego, se quema" LALIGA "El Granada tiene mucha fuerza para ascender y ojalá lo haga", expresó el técnico del Córdoba RAFAEL LAMELAS CÓRDOBA Domingo, 18 febrero 2018, 18:55

José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, atendió a los medios de comunicación al final del partido.

Valoración: “Un mazazo para todos pero sobre todo para la afición, viendo como estaba el campo, que te marquen en el minuto 80. Quien juega con fuego se quema”.

Cambios de la segunda parte: “El de Edu Ramos se hizo porque no se le veía cómodo, sufría mucho, le costaba recuperar. Ellos mandaron muchos balones directos y entonces en el retorno tenía mucho esfuerzo que hacer. Hemos tapado mejor el centro del campo. Pusieron defensa de tres porque no lo veían. Hasta ese momento nuestro portero sólo había parado dos veces. Los dos tantos venían de fuera del área. Hemos sacado al Granada de donde se sienten más cómodos. La lástima fue la ocasión de Jovanovic. Si metemos el 2-0, el partido cambia totalmente”.

Situación: “Tenemos poco margen de error. Seguimos con la presión encima y se nota en el terreno de juego. Importante ahora que está así, intentar levantar la moral a los jugadores. A la afición hay que decirle que nosotros estamos intentando sacar esto adelante. Hasta el último momento lo vamos a intentar. No queremos ver a la gente con la cabeza abajo. Nosotros nos tenemos que adaptar a la situación y seguir”.

Machís: “Ha aparecido en el minuto 60, no antes. Jovanovic en el juego ofensivo, luego ha tenido menos retorno. Pero el gol ha sido por dentro, en la media galleta del área. La calida de ese jugador la ha puesto donde él puede. Teníamos que cortar antes. El del Kunde ha sido otro golazo, por la escuadra. Hemos maniatado bien al Granada, han tenido que hacer muchas cosas para ganarnos. Hasta donde nos aguantó el fuelle. En el centro del campo perdíamos más la posición. Casi hacemos el cambio de Noblejas y reforzar una banda, pero en ese momento ha llegado el gol de Machís e hicimos un cambio ofensivo”.

Táctica: “Queríamos buscar balones a la espalda de los mediocentros con Narváez. Buscamos un perfil diferente luego, obligados, con Alfaro. Necesitábamos más recuperación y Narváez la daba”.

Árbitro: “Ha hecho un partido de diez. No nos podemos meter en sus decisiones. Lo importante es que hemos llegado al área. Me importa el equipo”.

Granada: “Tiene un equipo muy compacto, con muchos automatismos, pero con la temeridad a hacerlo mal fuera de casa. Se han encontrado un Córdoba más solidario y les ha costado. En la primera parte apenas ha tirado. Sus últimos 15 minutos nos han metido los goles. Tiene mucha fuerza para ascender y ojalá lo haga. Queríamos quitarles los puntos pero no pudo ser”.

Nota a su equipo: “No me ha gustado. Era ganar tres puntos. El juego bonito es sobrevivir con tres puntos. La victoria nos podía dar más autoestima. Estuvo compacto y no ha cedido fácil. Queríamos empezar a vivir pero no ha podido ser”.