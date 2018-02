Sandoval: "El Granada está a punto de dar el pistoletazo para meterse arriba" El actual entrenador del Córdoba espera ejercer de revulsivo y vencer a su exequipo en un partido "bonito" en el que desea poner la primera piedra de la permanencia RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 15 febrero 2018, 13:29

El nuevo entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, que dirigió al Granada entre el final de la temporada 2014/15 y durante gran parte de la 2015/16, atendió a IDEAL a pocos días de debutar en el banquillo precisamente ante su exequipo.

Vuelta al ‘ruedo’: “Estoy muy contento. Hay gente que dice que venir al Córdoba es un ‘marrón’ por los puntos que tiene, pero esto es igual que cuando estuve en Granada: los puntos están para conseguirlos. Nunca hay que tener miedo de hacer algo en la vida. Es caprichoso esto: con el Granada empiezo y acabo con el Sporting (también exequipo suyo). Hay que jugar con todos pero me gustaría empezar con otro equipo. El Granada está a punto de dar el pistoletazo para meterse arriba del todo, pero lo siento mucho. Me debo a mi Córdoba ahora. Me han enchufado un chorro de ilusión y sentimiento”.

Qué firma: “Firmo que el Córdoba se salve y que el Granada suba a Primera. Eso sería una temporada redonda. El descenso fue una cosa muy triste para toda la gente de allí. Hay cosas que nunca se olvidan. Hay que ser agradecido con esa ciudad, con el cariño que me dio. Ahora estoy teniendo una aceptación parecida en Córdoba”.

Situación del Córdoba: “Se lo he dicho a los jugadores. He analizado la plantilla y pienso que son futbolistas con talento, jóvenes y veteranos. Hay una mezcla que creo que con nuestro sistema y con lo que queremos que plasmen, se puede conseguir el objetivo. También tenemos dos partidos en casa seguidos para empezar. Se va a llenar el campo. Esto te dice todo. Como pasó en Granada, aun yendo abajo la gente está con el club”.

Ambiente de derbi: “Será una fiesta del fútbol, encima estrenando césped. Un campo precioso. Lo importante son los tres puntos. Si ganamos, tendremos la fe en lo que hacemos. Así se logró en Granada, el primer partido lo decantó todo”.

Qué Granada espera: “Oltra es un entrenador que me encanta, que tiene una experiencia brutal, con triunfos consolidados en la categoría. Le he seguido porque he estado viendo al Granada, ya que me tira. El equipo está madurando en el juego y está imponiendo un poco el resultado, porque en este tramo de Liga es importante. Lo fundamental es puntuar para que te dé soltura en el juego. Oltra lo está transmitiendo bien. Tiene 7 u ocho fijos, que no cambia habitualmente, salvo lesión o sanción. Es un equipo muy completo, de los mejores de la categoría”.

Visitas: “He ido dos veces a Los Cármenes esta temporada y sobre todo lo he visto por televisión. Les deseo mi mejor a mis exequipos. El Granada está haciendo partidos muy serios y sin sufrir”.