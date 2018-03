Declaraciones Salvador: "La plantilla era para quedar entre los dos primeros y no lo estaba" Salvador (derecha), en la presentación de Morilla. / P. V. / GCF "Soy el primer perjudicado porque era mi apuesta", alega el director deportivo sobre el cese de Oltra. "Estamos con opciones, pero también a dos puntos del undécimo y a uno de salir de la promoción", añadió RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 21 marzo 2018, 18:56

Manolo Salvador, director deportivo del Granada, acompañó a Pedro Morilla en su presentación y argumentó la salida del club de José Luis Oltra como entrenador.

EL CAMBIO: “Creo que nuestra responsabilidad es intentar ver lo que puede pasar en el futuro. La decisión ha sido meditada y consensuada por toda la dirección deportiva. Estamos confiados en que Pedro pueda conseguir el objetivo. Le conozco desde que llegué. Su trabajo es espectacular. Sé que está capacitado y va a sacar esto adelante. Su trabajo es alucinante. Agradecer a Oltra su esfuerzo, fue mi apuesta, pero había que cambiar la dinámica tras perder diez partidos. Tengo que agradecerle todo pero pienso que esto es lo mejor para el Granada. Creo que esta apuesta nos va a servir para ascender. Es una apuesta importante. La gente que está por encima también está de acuerdo”.

MOTIVOS: “Son motivos técnicos y queda dentro de nuestro círculo. Yo a Oltra lo conozco bien. Cuando estaba en el Levante, él estaba en el filial y así tuvo su oportundidad en el primer equipo cuando empezaba. Los resultados no le acompañaron. La Segunda es tan igualada que cualquier detalle te altera para bien o mal. Había cosas que pulir que creo que Morilla los tiene estudiados y los sabe. Conozco bien a Oltra. La propuesta eran ofensiva y atractiva. Yo soy el primer perjudicado porque fue mi apuesta. No podía estar feliz. Hablando en plata, creo que la plantilla estaba capacitada para estar entre los dos primeros y no lo estamos. Si no somos la mejor, somos una de las mejores de la Liga. Ahora estamos cono opciones de subir, por la vía corta o larga, como decía Oltra. Pero la realidad es que estamos también a dos puntos del undécimo, y que con un punto menos estaríamos fuera de promoción. A mí me perjudica como director deportivo esta decisión pero pienso que es lo mejor para la entidad”.