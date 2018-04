Granada CF Salvador cree que Morilla está «capacitado para sacar esto adelante» El director deportivo del Granada admite que «existe la preocupación porque el equipo no está dentro del objetivo» CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Martes, 17 abril 2018, 14:28

El director deportivo del Granada, Manolo Salvador, en una entrevista para la web del club, ha asegurado que «salimos con unas expectativas muy altas, desde el principio, con las ideas muy claras de ascender. Ha llegado un momento de la temporada que no hemos sacado los puntos que debíamos». Para explicar la situación, considera que «hay jugadores que están bloqueados y hay que transmitirles confianza y serenidad para que vuelvan a ser el equipo de la primera vuelta, cuando dominábamos los partidos y en casa éramos un equipo prácticamente invencible«. Sañvador admite que »existe la preocupación porque el equipo no está dentro del objetivo. Hemos hablado con la gente importante del club y les hemos transmitido esa preocupación. No estamos con los brazos cruzados, estamos intentado ver cuál es la solución, porque creo que la plantilla y el cuerpo técnico tienen todos los medios para trabajar con total normalidad«. El valenciano insiste en que »la semana pasada tuve una reunión con los jugadores para ver cómo podían sacar esto adelante. Estamos trabajando desde fuera y poniendo todos los mimbres para que el equipo dé el rendimiento que todos esperamos«.

Salvador defiende al actual entrenador: «Con toda la experiencia que tengo, después de estar 19 años en otro club como director deportivo, creo que Pedro [Morilla] está capacitado para llevar esto adelante. El cambio que hicimos fue una dinámica«. »Lo mejor es ser positivos de aquí a final de temporada. Cuando finalicen los exámenes en junio veremos lo que pasa, analizaremos todo y aceptaremos todas las críticas de la afición. Ahora tenemos que estar todos unidos porque todos queremos el mismo objetivo. Desde el club todos los que estamos trabajando intentamos solucionar este pequeño problema de no estar en promoción. Tenemos que apoyar a los jugadores, está en manos de ellos que son los que salen al campo y tenemos que animarles«. Para él »a día de hoy el equipo necesita el apoyo de la afición, que es lo único que nos puede hacer cumplir el objetivo, nos va a sumar mucho para cumplirlo«.

El director deportivo del Granada entiende «la preocupación que existe desde la afición pero quiero transmitir que vamos a desfallecer para conseguir el objetivo. Va a hacer un año que llevo aquí y me he dado cuenta que el ADN de este club es 'Eterna Lucha' y eso lo vamos a plasmar en el campo y desde todos los ámbitos del club«.