Granada CF "No me están saliendo las cosas y por eso tengo que trabajar más"

Joselu hace autocrítica y asegura que el equipo necesita generar más ocasiones para empezar a conseguir resultados, pero todo pasa por empezar a dejar la portería a cero

Claves para ganar: “Meter un gol más que el rival. No estamos en un buen momento, los resultados hablan por sí solos, nos están haciendo bastantes goles, así que hay que intentar mantener la portería a cero para empezar a crecer desde ahí”.

Falta de gol: “No estamos materializando las ocasiones, que no son tan claras como he tenido en otros equipos. Hay que intentar tener más facilidad de cara a puerta, creo que es puntual, los goles llegarán”.

Situación personal: “Mi pretemporada ha sido buena, estoy súper contento de estar aquí, no me arrepiento de haber venido. Con Adrián (Ramos) los resultados no están llegando pero es cuestión de tiempo. El entorno quiere respuestas rápidas, es normal. Mi relación con Adrián o con Rey Manaj es estupenda”.

Dos delanteros o uno: “Hacer goles es lo que más me gusta, el trabajo sucio de un delantero no se suele ver. El año pasado jugué solo arriba y tenía más oportunidades de hacer goles. También he jugado con otros delanteros, esto viene lastrado por los resultados. Si hubiéramos ganado no se hablaría tanto de esto. Estoy cómodo jugando de titular, mientras que juegue... y si el míster decide que juegue un solo punta y sea Adrián, agachar la cabeza y seguir trabajando”.

Ansiedad por marcar: “Me quité una pequeña losa de encima metiendo el penalti, lo necesitaba. Tenía una pequeña presión personal, no de la afición, que me está tratando muy bien. No me están saliendo las cosas y por eso tengo que trabajar más”.

Partido especial: Mi mujer es de allí (Córdoba), esta semana me han metido un poco de caña mi familia. Tuve un año malo allí, pero con otros equipos les he marcado. Con muchas ganas de que llegue el sábado. Si marco lo celebro por respeto a mi afición”.

¿Qué partido espera?: “Un derbi andaluz siempre es bonito, vendrá mucha gente de Córdoba y espero que la afición del Granada responda, que seguro que sí, horario perfecto así que espero un buen ambiente y es un rival difícil así que tenemos que salir con las pilas cargadas”.