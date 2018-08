Granada CF La salida de Joselu se enfría por la situación del mercado Joselu intenta hacer una vaselina en un partido de la pasada campaña / /A. AGUILAR El Sporting cada vez es más complicado que presente una oferta por él y el Oviedo ya baraja más opciones en ataque ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 3 agosto 2018, 02:54

El jugador del Granada más deseado en el mercado de fichajes, Joselu Moreno, sigue perteneciendo al club rojiblanco a día de hoy y no parece que su situación vaya a dar un vuelco a corto plazo atendiendo a la situación económica de sus posibles compradores, que al igual que el mismo Granada intentan no saltarse el límite salarial impuesto por LaLiga, por lo que la opción de fichar al punta onubense no parece muy viable.

Del Real Oviedo, que llegó a presentar una oferta de 300.000 euros más variables por el futbolista rojiblanco, poco se sabe en las últimas horas. Los ovetenses están terminando de cerrar el fichaje del delantero senegalés Ibrahima Baldé y, según indica el diario El Comercio, el equipo carbayón está interesado en hacerse con la cesión de Guruzeta, canterano del Athletic Club. Mientras estos movimientos tienen lugar Anquela recurre en los amistosos a Toché, Steven y al delantero del filial Sandoval. Todos ellos ya han marcado con el conjunto oviedista en la presente pretemporada.

En el Sporting, club que también ha sondeado la situación de Joselu, el tener que pagar un traspaso por hacerse con sus servicios es algo que influye mucho en que el fichaje del punta no sea una prioridad. El club gijonés, que al igual que el Granada verá reducido su presupuesto tras ser uno de los equipos 'poderosos' el año pasado por ser recién descendido, plantea dar salida a varios de sus jugadores y negocia con el Basilea la cesión con opción a compra de Neftali Manzambi, delantero suizo de 21 años. En el Cádiz también se necesita aligerar la plantilla antes de fichar y el técnico del Osasuna, Jagoba Arrasate, declaró recientemente que su equipo no tiene «ninguna prisa» por cerrar su plantilla.