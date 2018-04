Granada CF Rubi: «Hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias» LALIGA El técnico del Huesca se congratula de haber ganado a «un gran equipo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 28 abril 2018, 23:11

Rubi, técnico del Huesca, compareció en sala de prensa tras la victoria de su equipo ante el Granada y comentó lo siguiente:

-VICTORIA REMONTANDO UN RESULTADO ADVERSO: «Esta victoria es extraordinaria por el agua que ha caído, porque nos enfrentábamos a un gran equipo y tiene mucho mérito porque hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y lo hemos sabido hacer. Hemos empezado perdiendo, hemos tenido ocasiones para darle la vuelta y hemos tenido que sufrir al final».

-IMPORTANCIA DE REMONTAR EN LA PRIMERA MITAD: «Claro, porque tal y como se ha puesto el campo ellos lo han intentado y para nosotros haberle dado la vuelta al resultado en la primera parte ha sido decisivo. Nosotros no es que tengamos once guerreros, tenemos una plantilla entera. Tenemos posibilidades, jugadoresque ya han demostrado buen nivel y eso me gusta».

-NUEVE PUNTOS SUMADO DE NUEVE POSIBLES: «Al final lo que cuenta es lo de la jornada 42. Ahora tenemos menos puntos que en la primera vuelta, hemos tenido un mal momento pero de eso se trataba: de demostrar que el equipo no se había caído y que el equipo se podía recuperar. Vamos a intentar tirar de esta inercia que es muy buena».

-DIFERENTES ESTILOS: «Soy un defensor de intentar jugar de muchas maneras. Hoy hemos tenido que jugar a la contra y eso es una virtud que tiene este equipo. Sabíamos que iba a llover, hemos tirado del fútbol directo pero quiero destacar el trabajo de mis jugadores porque jugabamos ante un rival que se jugaba muchísimo».

-GOLES A BALÓN PARADO: «En este tipo de partidos el juego directo y los balones parados son determinantes».