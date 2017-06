Rubén Pérez como moneda de cambio Rubén Pérez, durante un entrenamiento con el Granada el verano pasado / Fermín Rodríguez Al Granada, que no le interesa un traspaso bajo porque el montante iría, en su mayoría, al Atlético de Madrid, se ha fijado en el granota Rubén García El astigitano podría marcharse cedido al Levante a cambio de algún jugador, según fuentes cercanas CAMILO ÁLVAREZ Jueves, 22 junio 2017, 01:09

Cuando Rubén Pérez pasó a ser propiedad del Granada, en 2015, el Atlético de Madrid, su dueño hasta entonces, se reservó en el contrato una cláusula por la que el club colchonero percibiría el primer millón de euros de un futuro traspaso del astigitano. Esa situación es la que está enquistando la salida del futbolista sevillano, que quiere seguir en Primera y cuenta con ofertas para ello. Uno de los pretendientes es el equipo en el que ha jugado esta última temporada, el Leganés, dispuesto a desembolsar 1,5 millones por sus servicios. Esta cantidad no satisface al Granada, que sólo se quedaría con 'medio quilo' en sus arcas, una cantidad pobre teniendo en cuenta el futbolista que pierde, un perfil que encaja perfectamente en su proyecto en Segunda y al que no van a facilitar la salida si no hay ventajas suficientes.

Es por eso que se abre un nuevo escenario. El Levante, recién ascendido a Primera, también ha mostrado interés por Rubén Pérez, pero no quiere realizar un traspaso, busca su cesión. Su política austera para este verano pasa por conseguir jugadores a coste cero y hacer la inversión importante en un delantero, ya que Deyverson podría salir.

Para compensar al Granada, dicen algunas fuentes cercanas al caso, se podría incluir a algunos futbolistas en la operación que puedan interesar al conjunto de José Luis Oltra para afrontar el reto del ascenso a la élite. Aunque todavía no se han realizado conversaciones formales, sí ha trascendido que uno de los actuales futbolistas granotas que interesan es otro Rubén, García. Se trata de un extremo izquierdo de 23 años que esta temporada ha disputado 17 partidos (10 de titular) en el campeón de Segunda y es internacional sub 21. Cuenta con amplia experiencia en Primera, pues con el Levante ha disputado 112 encuentros en la máxima categoría pese a su corta edad.

El joven atacante de Xátiva es uno de los jugadores que tiene más papeletas para salir del Levante este verano, según apunta el diario Las Provincias, y que entra en la lista de ofrecimientos. Le queda un año de contrato con el club valenciano, así que la fórmula de su salida podría ser el traspaso. En esa lista de posibles descartes, y por lo tanto jugadores potencialmente interesantes para el Granada, están el central argentino de origen montenegrino Esteban Saveljich, el lateral derecho Iván López -ambos mediante cesión- y los centrocampistas Verza, al que ya se relacionó con el Granada antes de fichar por el Levante y que podría abandonar Valencia traspasado, y Javi Espinosa. El Granada está estudiando el asunto.

Menosse, a punto

Mientras tanto, desde muy lejos llegan informaciones que sitúan a Hernán Menosse en el Granada en breve. Fuentes cercanas al futbolista uruguayo aseguran que ya ha firmado el contrato con el club rojiblanco y desde la entidad no se desmiente. Sólo está a la espera de conseguir la carta de libertad por parte del Once Caldas colombiano, club que posee actualmente sus derechos y con el que tiene contrato hasta junio de 2018. Este paso, aseguran desde su entorno, «son sólo trámites» y en breve se podría hacer oficial. El presidente de Once Caldas confirmó que no seguiría por su alto coste.

Menosse, que actualmente milita cedido en Rosario Central, no jugará más con el club argentino, pues vio la quinta amarilla el pasado martes y se perderá el último partido del campeonato.