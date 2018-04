FILIAL A romper la mala racha en un campo de mal recuerdo Víctor Morillo conduce el balón en el partido frente al Real Murcia. / ALFREDO AGUILAR El filial intentará volver a ganar tras seis jornadas y en el mismo escenario en el que humillaron al primer equipo del club ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 7 abril 2018, 14:14

El Granada B visita este sábado el estadio Artés Carrasco con la intención de cerrar su mala racha del último mes y medio de competición, en el que ha acumulado seis jornadas consecutivas sin ganar.

El único encuentro del Grupo IV adelantado a la tarde del sábado no será un test fácil para los de Rafa Morales, que ya fueron testigos de que la situación del Lorca Deportiva –último clasificado– es bastante engañosa puesto que en la primera vuelta, cuando el equipo lorquino jugó ante el filial en la Ciudad Deportiva de Armilla, los de Mario Simón hicieron un excelente partido en el que el reparto de puntos final (1-1) les acabó sabiendo a poco. Además, el primer equipo del Granada también jugó en el mismo estadio la semana pasada ante el otro equipo de la ciudad –el Lorca FC– y cayó derrotado por 3-2 ante una escuadra que también iniciaba el encuentro en la última posición de la tabla, por lo que el Granada B deberá andarse con mucho ojo y no confiarse por la distancia que refleja la clasificación para no cometer los errores del primer equipo.

De la tabla clasificatoria está muy pendiente el Lorca Deportivo, que afronta este encuentro como la primera de las «seis finales por la permanencia» que deberá disputar tras la dolorosa derrota encajada la pasada jornada ante el San Fernando (3-1) en un partido en el que los murcianos terminaron muy indignados con la actuación arbitral. El equipo lorquino, a pesar de ser colista, está a cinco puntos de la salvación y la próxima semana se enfrenta a un rival directo como es el filial de la UD Las Palmas, por lo que la importancia de este duelo para el conjunto que dirige Mario Simón es máxima. El Granada B tiene menos preocupaciones en ese aspecto debido a que los puestos de play-off de ascenso ya se encuentran casi a la misma distancia (siete puntos) que las plazas de descenso (nueve).

Lejos de la fase de ascenso

La derrota de hace dos semanas ante el Real Murcia y los pobres resultados del filial a domicilio han complicado mucho el sueño de pelear por las cuatro primeras plazas aunque, por el momento, los dos grandes objetivos del filial rojiblanco están más que cumplidos: lograr la permanencia sin agobios (será un hecho si gana cualquiera de sus dos próximos partidos) y formar jugadores para el primer equipo, algo que sin duda ha hecho atendiendo a la progresión esta temporada de futbolistas como Aarón, Fran Serrano o Juancho.

Eso sí, para que el Granada B gane a un equipo ordenado y correoso como es el Lorca también deberá romper otra mala racha que sin duda le está lastrando: la de partidos sin anotar un gol, pues no ha sido capaz de superar al guardameta rival en los dos últimos encuentros ante el Badajoz y el Betis Deportivo.

En el apartado de bajas, el técnico granadino Rafa Morales no podrá contar para este encuentro con el delantero brasileño Caio Emerson por lesión mientras que el Lorca no tiene bajas reseñables y Mario Simón podrá alinear a su once de gala.

El entrenador del Granada B, Rafa Morales, ha destacado en la previa de este partido que «el Lorca Deportiva es un equipo que, a pesar de ser el último clasificado, en los últimos partidos que ha jugado en casa ha sacado un empate ante el Marbella, que es el líder, y dos victorias ante el Mérida y el UCAM, que son rivales de bastante entidad».

Es por ello que ha concienciado a sus jugadores de que deben trabajar bien en ataque y en defensa ante un rival que «en casa en las últimas jornadas ha sido un equipo bastante fuerte». En relación al estado de ánimo de su plantilla, Morales explicó que «afrontamos el partido con la ilusión de conseguir la primera victoria desde que llegué yo al grupo» y lo hace con la confianza de que «los chicos están entrenando muy bien y tienen muy buena actitud». Para poder sacar un resultado positivo en el Artés Carrasco el técnico rojiblanco desea que su equipo muestre «determinación» durante un duelo que espera que sea « muy difícil».