Granada CF Rodri: «Venir al Granada fue una decisión personal y acertada» Presentación de Rodri como rojiblanco. / ALFREDO AGUILAR El delantero ha sido presentado como rojiblanco en Los Cármenes FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 5 julio 2018, 18:23

Rodrigo Ríos, más conocido por Rodri, ha sido el primer refuerzo del Granada en ser presentado. En una comparecencia breve y directa, el delantero ha hablado sobre su nuevo equipo y las sensaciones que vive en estos primeros días como rojiblanco.

¿Por qué el Granada?:

«Estoy muy contento de estar en Granada. Agradezco al club el interés y la confianza que han depositado en mí. Estoy feliz porque soy andaluz y estoy cerca de mi casa. La propuesta del club me ilusionó.»

Sobre lo qué puede aportar al equipo:

«Como delantero que soy puedo aportar todos los goles que estén en mis pies, además de muchas ganas e ilusión.»

Con diez equipos ya en su trayectoria, ¿busca asentarse?:

«El año pasado era la intención, pero no pude lograrlo. Pero sí, tengo ganas de asentarme en un equipo y una ciudad. Y si es en una como Granada, que todos la conocemos y es muy buena para estar tranquilo, mejor. Tengo un tercer año opcional y ojalá lo cumpla.»

Su posible fichaje por el Real Oviedo:

«Es verdad que tuve contactos con el Oviedo y otro equipo. Pero al final, como digo, ha sido una decisión personal y creo que acertada»

Sobre la afición rojiblanca:

«Por lo que conozco cuando he venido a jugar aquí, es muy buena. Este año seguro que estarán con ganas, porque el año pasado no se consiguió lo que hubieran querido. Pero este año deben confiar en nosotros. Vamos a ir pasito a pasito y poco a poco iremos mejorando»

Mensaje a los que duden en sacarse el abono:

«Les digo a todos que no duden, que lo hagan porque como jugador es muy importante el apoyo de la afición y cuantos más seamos en el campo, más fácil será para los jugadores»

Contactos con el «núcleo» sevillista (Diego Martínez, Javi Varas, Víctor Díaz):

«Claro que he hablado con ellos y, de hecho, me han ayudado a decidirme. Me han hablado muy bien del club, de la ciudad y del ambiente, eso es muy importante para mí. Estoy muy contento, el pasado sevillista ayuda también y seguro que hacemos una buena piña para que todo sea correcto.»

Competencia en el puesto:

«La competencia en un equipo es buena, siempre que sea sana. Para eso estamos aquí, para luchar por un puesto y creo que será interesante.