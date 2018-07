Granada CF Rodri vs Joselu: radiografía de dos buscadores del gol P. V. / GCF El nuevo delantero rojiblanco ha marcado 11 goles en Primera, pero el onubense ha llegado a ser pichichi de Segunda división ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 1 agosto 2018, 02:29

Ocho meses y veintisiete días separan la fecha de nacimiento de Rodri Ríos y la de Joselu Moreno. Los dos delanteros españoles del Granada CF, de 28 y 27 años respectivamente, son respetados en una categoría en la que acumulan años de experiencia y en la que intentarán buscar más goles que añadir a su mochila, de momento, junto a Adrián Ramos, el punta con más reputación de los tres, que este año debe pelear por demostrar que aquel rápido ariete que deslumbró en Hertha Berlín, Borussia Dortmund y que incluso llegó a ser internacional junto a Falcao en la selección de Colombia no está acabado.

Las carreras de Rodri y de Joselu tienen bastantes semejanzas, aunque también un buen número de diferencias. Sus movimientos en el área contraria y su olfato goleador les llevó a crecer en dos de las más prestigiosas canteras de nuestro fútbol: Rodri –soriano– maduró en la del Sevilla y Joselu –onubense– lo hizo en la del Villarreal. Ambos llegaron a jugar en la élite con sus respectivos equipos, pero no lograron hacerse un hueco entre tanta estrella y tuvieron que emigrar en busca de nuevos desafíos.

Rodri ha jugado en diez equipos desde que inició su andadura en categoría sénior y Joselu en ocho, lo que ayuda a entender que ambos han tenido que hacer y deshacer la maleta un buen número de veces en los últimos años, en los que no se han consolidado en ningún proyecto durante más de dos temporadas consecutivas. Los números globales de uno y de otro sirven para demostrar que llevan el gol en las venas, aunque ambos han tenido etapas luminosas y sombrías.

En la comparativa entre sus partidos en Primera División, Rodri sale ganando porque marcó 11 goles en 46 encuentros durante sus períodos como jugador de Sevilla, Zaragoza y Almería (una media de 0,24 goles por partido). A Joselu no se le vio marcar en la máxima categoría con la camiseta del Villarreal (ningún gol en 11 partidos). A Rodri le fue especialmente bien en dos equipos andaluces como el Almería (firmó 8 goles en Primera en la temporada 2013/14) y el Córdoba (16/17), mientras que a Joselu también se le vio sonreír en las mismas fechas en el equipo de su tierra, el Recreativo, con el que marcó siete goles en Segunda la temporada 2013/14, y en el Lugo, conjunto en el que curiosamente hizo historia mientras Rodri se metía en el bolsillo a la hinchada cordobesista.

En la última temporada, Rodri fue el máximo realizador de la Cultural Leonesa con 11 tantos en 39 partidos. Logró ser indiscutible en el once para su técnico, Rubén De la Barrera, repartió dos asistencias y acumuló buenos números en precisión de pase (78% de efectividad). En el apartado negativo, aparte del mal sabor de boca que sin duda tuvo que dejarle el descenso de su equipo en la última jornada, se puede reseñar que vio 12 tarjetas amarillas y una roja, lo que le supuso perderse varios partidos por sanción.

P. V. / GCF

El año I de Joselu tras haber logrado ser el mejor goleador de la categoría tampoco fue sencillo. No se entendió con Adrián Ramos en las primeras jornadas, Oltra lo apartó del 'once' y ofreció sus mejores tardes de fútbol mientras el atacante cafetero estuvo fuera del equipo por lesión. Anotó nueve goles en la primera vuelta, una cifra muy respetable, y se ganó el cariño de la grada de Los Cármenes. No obstante, fue un goleador irregular ya que no marcó ningún tanto en la segunda vuelta, en la que solo jugó seis partidos como titular debido a la reaparición de Ramos y a que Rey Manaj también tuvo un par de oportunidades en las que intentó ganarse el puesto.

Al margen de su sequía goleadora durante el segundo tramo del campeonato, a Joselu le quedó el mal recuerdo de acabar en un hospital de Oviedo durante su última visita al estadio Carlos Tartiere, después de sufrir una agresión de Christian Fernández en el encuentro que ovetenses y granadinos disputaron en la jornada 31. Curiosamente, el club asturiano está siendo el más interesado en hacerse con sus servicios este verano. El club azulino intentó la contratación de Rodri durante junio, pero fue el Granada el que terminó convenciendo al delantero, por lo que ahora es Joselu –con contrato con los rojiblancos hasta 2020– el futbolista deseado por el conjunto carbayón, que es consciente de que el Granada escucha ofertas, pero no se va a desprender de su delantero a cualquier precio.

Experiencias de 'plata'

Joselu es un ariete más baqueteado en Segunda División y sus números totales (64 goles en 236 partidos) son mejores que los de un Rodri con menos participaciones en la categoría de plata (33 tantos en 148 partidos), pero más regular en último lustro, pues ha superado la barrera de los diez goles en dos ocasiones, las dos últimas temporadas con las camisetas del Córdoba y de la Cultural Leonesa, mientras que Joselu solo lo ha hecho en una (marcó 23 goles con el Lugo en la 2016/17). La espléndida temporada que el onubense completó en el equipo gallego le permitió ser pichichi de Segunda, un trofeo que jamás ha guardado su ahora compañero, que sin embargo ha acumulado dos experiencias en ligas extranjeras (en el Sheffield inglés y en el 1860 Munich alemán). En ninguna se terminó de encontrar cómodo, pero aprendió otras formas de entender el fútbol. Joselu ha desarrollado íntegra su carrera en España.

«Excelentes profesionales»

Uno de los entrenadores que más conoce a ambos jugadores por su experiencia en la categoría y porque ha tenido la oportunidad de dirigirlos es José Luis Oltra. El técnico valenciano, que en estos momentos está sin equipo, ha declarado a IDEAL que «me sirve la misma frase para definirlos a los dos: son jugadores que poseen un gran carácter competitivo y que son excelentes profesionales». A juicio del técnico valenciano, que dirigió a Rodri en el Córdoba y a Joselu en el Recre y en el Granada, las principales virtudes del primero es que «es un futbolista que entiende bien el juego, que se sabe asociar, que aguanta bien la pelota, se desmarca bien y es un buen rematador». Del punta onubense destaca que su principal característica es «su capacidad de trabajo. Es un futbolista que se desmarca muy bien pero que también es muy buen rematador». Que el Granada los tenga en su plantilla es una «buena noticia» porque «los dos son muy buenos delanteros. Lo principal no es que te hagan goles, sino el trabajo que te aportan».

A Oltra no se le escapa que Joselu es un atacante pretendido por otros equipos y cuando se le pregunta acerca de la importancia que podría tener para el Granada retenerlo o dejarlo marchar, el preparador subraya que es «un excelente profesional, que tiene gol y aporta trabajo. Si se va imagino que el club tendrá previsto algún recambio».

Joselu Sus números más recientes

Temporada/Equipo (categoría) Goles

12/13 Córdoba (2ª) 3

13/14 Recreativo (2ª) 7

14/15 Recreativo 3

14/15 Real Mallorca (2ª) 2

15/16 Lugo (2ª) 5

16/17 Lugo (2ª) 23

17/18 Granada (2ª) 9

Rodri Sus números más recientes

Temporada/Equipo (categoría) Goles

12/13 Sheffield (2ª) 1

12/13 Zaragoza (1ª) 2

13/14 Almería (1ª) 8

14/15 1860 Múnich (2ª) 1

15/16 Real Valladolid (2ª) 4

16/17 Córdoba (2ª) 11

17/18 Cultural Leonesa (2ª) 11