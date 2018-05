GRANADA CF Rochina: «Al Granada le tengo mucho cariño» El ex rojiblanco asegura que busca «estabilidad» a corto plazo pero no desvela si la buscará en el Levante o regresará al club al que pertenece: el Rubin Kazan ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 5 mayo 2018, 23:32

El ex jugador del Granada Rubén Rochina confesó en una entrevista al portal sintregua.es que no cree que el fútbol sea un deporte en el que los jugadores no tienen sentimientos hacia los clubes porque en su caso «al Granada (el club en el que más ha brillado en los últimos años) le tengo mucho cariño» principalmente porque en la entidad rojiblanca pasó dos años «muy, muy a gusto».

El mediapunta valenciano esta campaña juega cedido en Levante, pero fue sancionado con dureza por protestar al árbitro del encuentro que el conjunto granota disputó ante Las Palmas (le cayeron cuatro partidos de suspensión) y sobre este asunto indicó que no puedo entender «primero el motivo de la expulsión, porque que te saquen una roja por protestar respetuosamente una amonestación a un compañero, me parece que no es suficiente motivo. Y luego, lo otro, por salir al campo y pedirle explicaciones de forma educada, pues bueno, pues así funciona, no se puede hacer nada, como te decía. Pero si es verdad que estoy de acuerdo en que, si lo hacen, deberían hacerlo con todo el mundo. Eso lo tengo clarísimo, que no se juzga de la misma forma a unos jugadores y a otros, por mucho que digan que sí. Eso es mentira».

Rochina asegura que se encuentra «bien» después de no jugar apenas esta campaña por decisiones del entrenador, por una lesión y por la citada sanción y, con independencia de lo que suceda en los tres partidos que restan para que acabe el campeonato de Primera División, señala que ahora prefiere no hablar sobre su futuro aunque expresa que «la situación actual me recuerda a una decisión que tomé hace tiempo, cuando di el paso de rescindir un año en Inglaterra para firmar 4 años en Granada buscando esa estabilidad. Pero bueno, el fútbol luego ya sabemos cómo es, estuve 2 años y me llegó la oportunidad de ir a Rusia, y a veces, hay cosas que no se pueden rechazar, hay que aprovecharlas. Pero bueno, a lo mejor ahora sí es otro período de buscar una estabilidad, de estar a gusto y volver a disfrutar».

Sobre su etapa en el Granada y su fama de club de «fútbol negocio» en la etapa de Gino Pozzo, Rochina afirma que «el mundo del fútbol es todo un negocio. El que diga que no, yo creo que miente. Todos los clubes, cualquier persona que está en ellos… intentan que las cosas vayan bien futbolísticamente, pero también es un negocio. Hay que ser sincero. Entonces, el Granada era un club que compartía dueño con otros clubes, que podía tener ciertos intereses, pero eso forma parte del fútbol. Hay que saber llevarlo, y también es cierto que hicimos muy buen grupo allí… En todos los clubes hay gente con sentimiento. Me remito a los dos años que yo pasé en Granada, ver cómo la gente vivía aquellas temporadas… Te das cuenta de que hay gente que lo disfruta, y es la parte bonita de este deporte».