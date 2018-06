GRANADA CF Roberto: «Francisco es un entrenador grandísimo» El ex portero rojiblanco dice que «escuchará» a todos los equipos que se han interesado en contratarlo como entrenador de porteros tras anunciar su retirada A. NAVARRO GRANADA Miércoles, 6 junio 2018, 22:12

El guardameta Roberto Fernández habló sobre varios temas de actualidad en una entrevista concedida a Radio Marca Granada en la que afirmó que a partir de ahora, que se acaba de retirar, pasar los días de partido sin jugar «va a ser algo extraño, pero estoy contento con este momento».

El meta confirmó lo publicado por IDEAL en días anteriores, que piensa ser entrenador de porteros, aunque no quiso confirmar todavía si lo hará en el Granada o en otro equipo: «Durante todo este tiempo he decidido que quiero seguir dedicado al mundo del fútbol, me he sacado los títulos de entrenador nacional y entrenador de porteros y a partir de ahora pienso seguir ligado a este mundo. Estos días hablamos cosas con el Lugo. En los próximos días seguiremos hablando y yo siempre he dicho que en el club que esté es importante sentirme valorado en el trabajo diario. Es verdad que desde muchos sitios me han transmitido su interés y yo empezaré a valorar cosas. Primero es el Lugo porque estoy aquí pero escucharé todo».

Respecto a un hipotético regreso a Granada aseguró que «todo el mundo sabe que Granada es mi segunda casa. Siempre he tenido la ilusión de estar aquí en Galicia y por eso he venido aquí a retirarme. Me gusta entrenar a los porteros y a medio o largo plazo ojalá algún día pueda. No descarto tampoco el corto plazo. En unos días se sabrán cosas».

También fue cuestionado por Francisco, su último técnico en el Lugo y el candidato número uno a entrenar al Granada la próxima temporada: «Es un entrenador grandísimo que nos han demostrado muy buena gestión de grupo y de vestuario y sería un buen fichaje. Es un entrenador bien preparado y que en los próximos años va a dar mucho que hablar en el fútbol al máximo nivel», comentó.

Por otro lado, al referirse a la temporada recién finalizada 'el gato rosa' manifestó que al Granada «le ha costado adaptarse a la categoría como es normal y luego en el momento del cambio del entrenador, e incluso un poquito antes, el equipo se vino abajo. El equipo fuera de casa no sacó los números que debía teniendo el equipo que había montado y luego en casa hubo alguna derrota dolorosa y el cambio de entrenador no dio el rendimiento deseado». Además, el ex portero de Granada, Sporting y Osasuna entre otros equipos tuvo palabras de elogio para los tres guardametas que han pertenecido al Granada este año (Varas, Rui Silva y Aarón), de los que dijo que «son grandísimos porteros que este año que han hecho muy buena temporada, quizá con fallos puntuales. A Javi Varas quizá se le ha marcado demasiado por dos o tres fallos puntuales, pero es un portero como la copa de un pino».