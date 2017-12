Resumen del 2017: Mayo El Granada se despidió de la máxima categoría en un mes en el que Entrena se desvinculó del club rojiblanco para fichar por el Alavés, que lo acabó cediendo al NK Rudes croata FERMÍN RODRÍGUEZ ANTONIO NAVARRO Viernes, 29 diciembre 2017, 22:30

El 2017 llega a su fin y desde Canal Rojiblanco hemos elaborado un completo repaso a la actualidad del Granada CF durante los últimos doce meses. Así transcurrió el mes de mayo:

Deprimentes resultados ante Real Madrid y Osasuna

El Real Madrid llegó a Los Cármenes jugándose el título de liga ante un Granada ya descendido, al que apabulló desde el principio (0-4). La mala imagen ofrecida motivó que la afición rojiblanca pitara a su equipo y coreara el habitual cántico de 'jugadores mercenarios' durante todo el encuentro, puesto que después de que el equipo de Zinedine Zidane marcara dos goles en los primeros once minutos de partido se vio claramente que no había nada en juego durante los casi ochenta restantes.

En la jornada siguiente, la penúltima del campeonato, Osasuna y Granada se jugaban el dudoso honor de acabar la temporada en penúltima posición y no ser el peor equipo de LaLiga Santander durante la temporada 2016/17. Fue un partido igualado, pero finalmente los rojillos se impusieron gracias a dos tantos de Steven y de Kodro (2-1). Adrián Ramos marcó el gol para el equipo dirigido por Tony Adams.

Protesta en el Granada-Espanyol

En los días previos al último partido de liga ante el RCD Espanyol el G19, la asociación que aglutina a la mayor parte de las peñas del Granada CF, hizo público un duro comunicado hacia los jugadores de la primera plantilla del club rojiblanco, manifestando "nuestro más profundo malestar e indignación hacia quienes han vestido nuestros colores y han llevado nuestro escudo en el pecho, mostrando una nula profesionalidad y una total falta del compromiso y sensibilidad hacia el aficionado desde el inicio de la campaña”. En el mismo comunicado esta asociación informó de que no animaría a los futbolistas durante el transcurso del encuentro, dejando claro su malestar y animando al resto de la afición a unirse a este voto de silencio.

El técnico rojiblanco, Tony Adams, decidió alinear como titular a uno de los ídolos de la afición rojiblanca: el extremo hueteño Juanan Entrena. Para él fueron casi todos los aplausos durante un partido que se decidió con dos goles para el equipo periquito en los primeros ocho minutos de partido (1-2). Pereira marcó el último tanto para los granadinos en esta temporada aciaga que terminó de manera un tanto surrealista. Héctor Hernández, jugador que había llegado cedido por la Real Sociedad en el mercado de invierno, se quedó sobre el césped a la conclusión del encuentro para pedir disculpas a la afición rojiblanca. Sus compañeros se habían marchado al vestuario abucheados pero el lateral pucelano finalmente quedó como un héroe para muchos aficionados, el único jugador capaz de dar la cara tras un año espantoso.

No obstante, cuando Héctor entró al vestuario -después de ser llamado al orden por el capitán de la plantilla, Dimitri Foulquier- se encontró con el rechazo del resto de sus compañeros, a los que no les gustó su baño de masas tras el abucheo general. Unos minutos después del citado partido Ochoa, uno de los pocos jugadores que se ganó el reconocimiento del público, declaró sentirse dolido por no haber conseguido el objetivo de la permanencia para una "afición de diez" y también subrayó que "hubo jugadores que se escondían para jugar los partidos (...) Cada quién sabrá si puede mirar a los ojos a la gente e ir con la cabeza alta".

El ídolo se marcha

Tras la conclusión del ejercicio 2016/17, las miras se pusieron en lo que el nuevo director deportivo de la entidad, Manolo Salvador, podría hacer con vistas a la temporada siguiente, en la que el equipo volvería a jugar en Segunda División.

Tres nombres sonaron con fuerza para el banquillo durante este mes: Luis García, Fernando Hierro y José Luis Oltra. De la plantilla se sabía que pocos o muy pocos continuarían. Se empezó a buscar salida a futbolistas como Atzili, Foulquier o Krhin y, contra todo pronóstico, el ídolo de la afición rojiblanca rompió su vinculación con el club para marcharse gratis al Deportivo Alavés.

El extremo hueteño Juanan Entrena tenía una cláusula en su contrato por la que podía abandonar la entidad para firmar por un equipo de Primera. Así lo hizo, aunque acabó siendo cedido por el conjunto vasco al NK Rudes croata. Esta decisión dividió a la hinchada: unos aficionados comprendieron la decisión tomada por el futbolista y otros lo criticaron con dureza.