Copa del Rey Se repetirá el sorteo de Copa, pero no afecta al Granada RFEF El realizado esta mañana no cumplió la normativa de la propia RFEF FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 30 julio 2018, 15:35

Mayúsculo error de la Real Federación Española de Fútbol. Más bien un cúmulo de estos. El sorteo de primera ronda de la Copa del Rey tendrá que ser repetido tras no hacerse esta mañana en conformidad a la normativa vigente. Finalmente no se hará otra vez el de la segunda eliminatoria, que afectaba al Granada, por lo que los rojiblancos sí jugarán ante el Elche en la competición.

Dos equipos que compitieron en Tercera el pasado año (Unionistas y Teruel) quedaron exentos en la primera ronda, cuando las reglas de la RFEF no lo permiten. Se recoge en el reglamento del sorteo que cinco equipo de la actual Segunda B podían quedar exentos de la primera llave de la competición.

El sorteo ya había sido muy criticado por su falta de transparencia (no hubo directo ni streaming) y el tiempo que se retrasó (más de una hora). Al salir los 'no emparejamientos' de Unionistas de Salamanca o Teruel, varias personas se hicieron eco del gran error cometido por la RFEF. Los rumores de que el sorteo sería impugnado no tardaron en aparecer y ahora se confirman. El nuevo intento de emparejar a los equipos de Segunda B (primera ronda) tendrá lugar esta tarde a las 19:00 horas.