El regreso de Machís y Saunier, entre los cambios probables, con todos disponibles

José Luis Oltra imprimirá cambios en su alineación ante el Sporting respecto al empate en Reus. Como dejó caer en su rueda de prensa, no es lo mismo el planteamiento en un campo como el pequeño municipal tarraconense ante un rival muy físico, que el que tendrá que emplear en casa ante los asturianos. Se da por descontada la vuelta de Darwin Machís al carril zurdo, mientras que Matthieu Saunier tiene todos los visos de aparecer en la zaga, seguramente en detrimento de Germán Sánchez.

El entrenador puede aplicar alguna variación más, que pasaría por dar entrada a Sergio Peña en la mediapunta por Javier Espinosa. Tendrá que resolver también si toca algo más del centro del campo. Si altera la media que ocuparon Montoro y Kunde con uno de los dos pivotes defensivos disponibles: Alberto Martín y Raúl Baena, que ayer recibió el alta médica.

El otro gran dilema está en el ataque, entre Joselu y Adrián Ramos, aunque Oltra, en su comparecencia, otorgó algún boleto a Rey Manaj, en clara diplomacia. La posibilidad de salir con dos arriba está sobre la mesa también, aunque la fórmula no ha tenido los mejores resultados. De inicio lleva tiempo sin usarla.

Sin bajas

Por tercera vez en la temporada, Oltra no contará con bajas. Toda la plantilla está disponible, algo que no sucedía desde las dos primeras jornadas, ante el Albacete y el Zaragoza, aunque todavía no habían llegado Rey Manaj y Licá ni estaba inscrito Sergio Peña. Tampoco hay ningún futbolista sancionado, ni siquiera apercibido por amarillas, así que el valenciano tendrá que elegir a sus 18 convocados de entre los 24 efectivos totales.