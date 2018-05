Aarón Escandell Reflejos y agilidad felina para salvar a su equipo P. V./GCF Conozca a Aarón, el portero del filial que va convocado esta semana con el primer equipo del Granada ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 26 mayo 2018, 01:44

A un portero como Aarón Escandell se le valoran sus buenos reflejos, que sea capaz de evitar un gol cantado en los últimos minutos de un partido importante y que a efectos prácticos sea el tercer portero del Granada, entrenando casi a diario junto a los compañeros a los que un día quizá tenga que reemplazar, en este caso Javi Varas y Rui Silva. Sin embargo, el propio Aarón explica que nada de eso sería posible sin el entrenador que más le ha marcado que, en su caso, «ha sido mi padre». Y es que durante su infancia en la localidad valenciana de Carcaixent nadie se preocupó tanto para que el hoy guardameta titular del Granada B, de 22 años, pudiera ser alguien en el mundo del fútbol.

«Cuando yo era pequeño y empecé en esto del fútbol –recuerda– no había entrenadores de porteros en mi pueblo y mi padre conseguía libros de entrenadores, se ponía a ver vídeos sobre esto y se puso a entrenarme. Luego es verdad que en la cantera del Valencia tuve entrenadores de porteros que me ayudaron mucho, en la cantera del Málaga también y aquí en Granada con Rafa (Avilés) y con Roberto (Navajas) estoy súper encantado, pero si tengo que destacar a alguien a lo largo de mi carrera diría que mi padre es el que más me ha marcado».

Como portero se define como «muy competitivo» y entre sus principales virtudes resalta que «me gusta trabajar todos los estilos pero lo que más he desarrollado con el paso de los años es el juego con los pies porque en el fútbol de hoy en día se estila mucho salir con el balón jugado».

Desde pequeño su ídolo siempre ha sido Iker Casillas pero con el paso de los años Aarón afirma que ahora tiene otro portero al que quiere parecerse: «Desde que dio el salto al primer equipo del Atlético de Madrid mi referente ha sido David De Gea. Por cómo ha avanzado, por cómo aceptó irse a Inglaterra a otro fútbol distinto y tuvo que ponerse más fuerte y mejorar sus condiciones para poder jugar allí. Me fijo en él y ese espíritu suyo es lo que más me gusta».

Antes de firmar por el Granada, Aarón defendió la portería de otro filial andaluz, el Atlético Malagueño. Sobre las diferencias que encuentra entre su etapa malaguista y su experiencia actual en el equipo rojiblanco comenta que «aquí en Granada tenemos una gran Ciudad Deportiva y te acostumbras a los campos en los que entrenas mientras que allí íbamos rotando y cada día trabajábamos en un campo diferente». En lo personal declara sentirse «muy querido y muy valorado» en el Granada.