Granada CF Raúl Baena: "Tenemos plena confianza en lo que hacemos y estamos con la ilusión intacta" El capitán del Granada cree que al equipo le está faltando puntería fuera de casa pero considera que va a más Granada Miércoles, 10 enero 2018, 13:22

Raúl Baena ya está completamente recuperado de unas molestias en el tendón que le han impedido rendir al cien por cien desde hace varias semanas. La baja de Montoro le abre las puertas de la titularidad pero él prefiere esperar a la decisión del entrenador y pensar en el colectivo.

Sensaciones tras la derrota en Cádiz: "Siempre que el resultado no es como se espera el equipo sale dolido, pero con ganas y mucha fuerza para afrontar el siguiente partido en Albacete".

Malos resultados como visitante: "En casa estamos mucho más fuertes que fuera, no puedo decir el porqué. En Vallecas perdimos al final, este último partido hicimos méritos para sacar algo más; se está decantando hacia el otro lado, así trataremos de mejorar los detalles para sacar los resultados fuera de casa".

Balance primera vuelta: "El balance que importa es a final de temporada, empezamos el equipo prácticamente nuevo, como equipo vamos a más y esperamos que la segunda vuelta sea mejor".

A seis puntos del líder: "Queda muchísimo, la Segunda es muy larga. Nos gustaría estar primeros pero la realidad es otra, tenemos plena confianza en lo que hacemos y estamos con la ilusión intacta".

Cómo ganar en Albacete: "Falta materializar alguna de las ocasiones que tengamos, el Albacete es un equipo rocoso. Perdió en casa la semana pasada pero está sacando buenos resultados como local. Si hacemos las cosas bien y estamos un poco más acertados lograremos un buen resultado".

Rendimiento individual: "Lo dividiría en dos etapas, desde la semana que jugamos contra el Numancia llevaba arrastrando unas molestias en el tendón que me hacían no sentirme todo lo cómodo que debería. Por fin he empezado el año sin ninguna molestia, y espero hacer una segunda vuelta mejor".

¿Titular en Albacete?: "Para mí lo mas importante es que no tengo ninguna molestia, que estoy en plenas condiciones y el míster es el que decide. Han jugado muchos jugadores en esa posición y todos lo han hecho muy bien. Lo importante aquí es el equipo".