Granada CF Ramos y Kunde, bajo amenaza de suspensión Ramos felicita a Kunde tras conseguir un gol ante la Cultural Leonesa / Ramón L. pérez El delantero colombiano y el mediocampista camerunés están apercibidos, al igual que Quini, Germán y Pedro Sánchez ANTONIO NAVARRO Viernes, 4 mayo 2018, 01:37

Cinco jugadores del Granada tendrán que andarse con especial cuidado en el próximo encuentro ante el Rayo Vallecano para no recibir una tarjeta amarilla que los obligue a perderse el derbi de la próxima semana ante la Unión Deportiva Almería.

El conjunto rojiblanco, en el partido que supondrá el debut en el banquillo de Miguel Ángel Portugal, se enfrentará a un Rayo que es el único equipo de Segunda que ya tiene asegurado el pase, como mínimo, para jugar la promoción de ascenso. El nuevo técnico, además de la dificultad del envite, tendrá que afrontarlo con el inconveniente extra de contar con estos cinco apercibidos, dos de los cuales han sido imprescindibles en los esquemas de Oltra y de Pedro Morilla durante su etapa al frente del equipo.

Adrián Ramos arrastra este problema desde antes de padecer la lesión en su pierna derecha que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un mes exacto. Por su parte, Kunde vio su cuarta cartulina amarilla de esta temporada en el tiempo añadido del último encuentro de liga ante el Huesca por participar en un rifirrafe con un adversario que no pasó a mayores. El colegiado Valdés Aller zanjó la polémica amonestando al jugador granadinista por «discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza», lo que sin duda le obligará a ser cauto en los próximos partidos para no caerse del once en el momento clave de la temporada.

Aunque Ramos y Kunde son las piezas más importantes por el rendimiento que están ofreciendo, la lista de apercibidos en el Granada la completan el lateral diestro Quini; el central Germán Sánchez y el extremo diestro Pedro Sánchez. No obstante, no todas las noticias respecto a este asunto son negativas para el plantel granadino.

Y es que en Huesca no pudieron actuar por sanción ni el lateral diestro Víctor Díaz ni el delantero Joselu, dos futbolistas que después de cumplir su castigo ya están 'limpios' de tarjetas y, por tanto, disponibles para jugar el encuentro ante el conjunto rayista.