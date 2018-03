GRANADA CF Rafa Morales: "Este juego es un espectáculo y el que paga su entrada tiene que divertirse" El nuevo técnico del filial afirma que va a dirigir a un equipo con «mucha ambición y muchas ganas de trabajar» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 23 marzo 2018, 03:01

Tras ocho años en las categorías inferiores del club, los cinco últimos con excelentes resultados en el banquillo del Juvenil que milita en División de Honor, a Rafael Morales (Granada, 7/1/82) le ha llegado la oportunidad de dar el salto al Granada B y emprender su primera aventura con ‘los mayores’. A este diplomado en Magisterio, en la especialidad de Educación Física, muchos de sus amigos y conocidos lo siguen llamando ‘Rafilla’ pero la etapa de su carrera que se dispone a comenzar lo ha hecho cambiar su nombre futbolístico aunque no su idea de este juego, centrada en dominar los partidos teniendo el balón.

–¿Cómo se ha encontrado a la plantilla después del palo sufrido en la última jornada ante el Murcia?

–Bien. Lógicamente cuando te derrotan en el minuto 94 esa derrota duele, pero el equipo tiene mucha predisposición al trabajo y me he encontrado a una plantilla de chicos jóvenes que tienen mucha ambición y muchas ganas de trabajar.

-Cuando entra al vestuario el primer día, ¿qué discurso le da a sus nuevos jugadores? ¿Cómo es el Granada B que Rafa Fernández pretende construir?

-Cuando entro me presentan el director general (Fernández Monterrubio), el director deportivo (Manolo Salvador) y el gerente (Fran Sánchez) y yo solo les comenté a los jugadores quién era y les pedí una actitud receptiva para que yo pudiera llegar a ellos. Que no me valoraran por mi inexperiencia en la categoría porque todos tenemos una primera vez y yo no me considero un inexperto, llevo media vida en los banquillos aunque no haya estado en Segunda B. Tengo capacidad para convencerlos en el verde, que es donde me siento más a gusto, y recibí de ellos una gran predisposición para crecer juntos.

-¿Cuántas opciones tiene el Granada B de quedar entre los cuatro primeros?

-No es el objetivo que el club se plantea. El objetivo es la salvación, pero yo no pienso ahora mismo ni en el descenso ni en la liguilla de ascenso. El objetivo del equipo es el Badajoz -próximo rival- y, evidentemente, soy ambicioso y cuando hayamos cumplido el evitar el descenso buscaremos seguir ganando partidos. Ese el verdadero objetivo.

-Usted ha sido jugador de banda en el Iznalloz, el Vandalia y el Imperio. Hay dos jugadores en la plantilla, Víctor Morillo y Caio Emerson, que han mostrado chispazos de calidad pero que en las últimas jornadas se han visto eclipsados por el buen rendimiento de Pablo González y Juancho. ¿Cómo va a intentar sacar lo mejor de ellos?

-Hablamos de chicos con un nivel tremendo y un talento tremendo para jugar por fuera. Creo que tienen capacidad también para adaptarse a otros puestos y no creo que ese tema de ser ‘eclipsados’ por la gente que juega en banda les impida participar. Son alineables todos esos jugadores y hay que sacarle un gran partido a los dos. Estamos trabajando eso en los primeros entrenamientos, ver en que otras posiciones se pueden desenvolver los jugadores, y Caio se puede adaptar a la delantera y Víctor a la mediapunta. Todo dependerá del sistema o del posicionamiento que utilicemos y de eso dependerá que alineemos a unos jugadores o a otros.

-Lleva cinco años entrenando al equipo juvenil, pero solo hay tres granadinos en el Granada B. ¿Qué está fallando para que no se produzca ese salto de un equipo a otro?

-Eso ya está cambiando y el mayor cambio es que yo esté aquí. Soy granadino, se me ha dado la oportunidad y ya hay jugadores en el juvenil con los que el club se ha reunido y se les han hecho contratos para que sigan aquí en el futuro. Creo que esa es una cosa en la que se están dando pasos hacia adelante dentro del club.

-Ha dejado al juvenil en quinta posición para entrenar al ‘B’. ¿Veremos debutar a algún jugador procedente de este equipo en las siete jornadas que quedan?

-A mí me encantaría, pero es difícil porque la plantilla del Granada B es larga y salvo que haya muchas lesiones o sanciones, o el primer equipo tire de muchos jugadores nuestros, no será necesario.

-En una reciente entrevista dijo que «el fútbol debe ser espectáculo» y además le gustan entrenadores como Guardiola o Quique Setién. ¿Se ve capaz de prometer al aficionado que vaya a ver al Granada B que no saldrá defraudado?

-Prometer es muy difícil. Mis referentes son gente que me han formado, como Óscar Cano o Luis Bonilla. Creo que este juego es un espectáculo, que para ganar hay que ser mejor que el otro y que el que paga una entrada tiene que divertirse así que queremos que la gente se divierta y quiera volver a vernos.