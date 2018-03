FILIAL Rafa Morales se estrena en casa con el deseo de acabar con la mala racha del filial El Granada B intentará acabar con su racha de cinco partidos sin ganar ante el colista de la categoría ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 30 marzo 2018, 02:46

El Granada B recibe en la Ciudad Deportiva en la tarde del sábado al Betis Deportivo, el colista del Grupo IV de Segunda B. Se espera un encuentro igualado entre dos conjuntos necesitados y es que el Granada B de Rafa Morales, que debuta en casa como técnico del filial rojiblanco, querrá enterrar la racha que lleva de cinco partidos sin conocer la victoria: los disputados ante Las Palmas Atlético, Jumilla, Cartagena, Murcia y Badajoz. Por su parte, el Betis Deportivo asiste al encuentro con una necesidad aún mayor debido a la igualdad existente en la zona baja de la tabla. El filial verdiblanco ofreció una buena imagen en sus últimos partidos ante el Marbella y el San Fernando, pero en el primero de ellos cayó por la mínima y en el segundo no pasó del empate. Es por eso por lo que los pupilos de José Juan Romero siguen en el fondo de la tabla aunque actualmente se encuentran a tres puntos de la promoción de descenso (decimosexto clasificado) y a cinco del Recreativo (decimoquinto). En el apartado de bajas el técnico verdiblanco, José Juan Romero, no podrá contar con Aitor y Liberto por lesión. En el caso del Granada B, Morales tendrá a toda su plantilla a disposición o no dependiendo de lo que decida el técnico del primer equipo, Pedro Morilla,que podría volver a convocar a Juancho para el Lorca-Granada del domingo.

Alineaciones probables

Granada B: Aarón, Antonio Marín, Héctor, Fran Serrano, Adri Castellano, Isi, Andrés García, Pablo González, Víctor Morillo, Caio Emerson y David Grande.

Betis Deportivo: Pedro López, Juanjo, Josimar, Redru, Carlos Blanco, Abreu, Nil, Jaime, Julio Gracia, Kaptoum, Uche e Iván Navarro.

Árbitro: Saéz Vital (colegio andaluz).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva del Granada, sábado a las 16:00 horas.