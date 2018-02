Declaraciones Quique Pina: "Ha sido una pesadilla que se ha pasado" Onda Regional de Murcia rescató algunas frases suyas CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Domingo, 25 febrero 2018, 23:38

Tras aparecer, como ya había anunciado, en el palco del estadio Ramón de Carranza para presenciar el Cádiz-Lorca, Quique Pina, en libertad desde el pasado lunes tras haber pasado 17 días en prisión inmerso en la operación Líbero, incluso ofreció algunas declaraciones tras el encuentro a uno de los reporteros enviados por Onda Regional de Murcia. El consejero amarillo asegura estar «bien, todo bien. Moralmente me encuentro bien. Y el Cádiz y la afición me han recibido bien», contestó de forma escueta. Sobre el futuro del proceso en el que está inmerso cree que «todo va a salir bien. En ese aspecto estoy tranquilo. Ahora lo importante es ganar partidos», despeja el expresidente del Granada. Se mantiene al margen de la investigación judicial. «No estoy pensando en eso. Ha sido una pesadilla que se ha pasado. Ya estoy con mi familia y con mi profesión, que es el Cádiz, y ahora no pienso en nada más. Mis próximos pasos son seguir con mi trabajo y todo se aclarará».