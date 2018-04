Granada CF Quini: «No hay excusas» LOF El lateral diestro del Granada admite que «cada vez queda menos margen de error y no tenemos más remedio que pensar en el partido de la semana que viene» A. NAVARRO GRANADA Domingo, 29 abril 2018, 00:21

Quini explicó de la siguiente manera las causas que motivaron la derrota cosechada por el Granada en su visita al estadio El Alcoraz: «En la primera parte hemos salido muy enchufados, nos hemos adelantado en el marcador y ellos no estaban haciendo gran cosa, balones largos a sus puntas para que las pelearan, pero en dos jugadas a balón parado nos encontramos dos goles y quitando esos dos goles creo que en la segunda parte Rui silva ha tenido que hacer otra parada y poco (peligro) más. En la segunda mitad hemos tenido que ir a contracorriente, todo parece que se pone en contra porque al final, no es excusa, pero la lluvia no permite jugar mucho. Hemos intentado hacer juego directo, pienso que todas las jugadas dudosas el árbitro las pitaba para ellos... Al final no son excusas, pero esas cosas van pesando y tenemos que lamentar otra derrota».

Cuestionado sobre si son conscientes de que de los ultimos nueve partidos solo han ganado uno y que los puestos de promoción se van alejando, el defensor rojiblanco repondió que «está claro. No hay excusas, en los últimos nueve partidos hemos sacado muy pocos puntos, cada vez queda menos margen de error y no tenemos más remedio que pensar en el partido de la semana que viene. Ya sé que suena a tópico, pero es lo que queda. Trabajar más duro esta semana e intentar ganar al Rayo. Conforme pasan las semanas las opciones van disminuyendo pero pienso que hay equipo de sobra y no queda otra que seguir trabajando e intentar cambiar esta dinámica cuanto antes».

Precisamente sobre el próximo encuentro ante su ex equipo, el Rayo, dijo que «cada uno mira por sus intereses y lo que quiero es que el Granada esté el año que viene en Primera división, así que hay que trabajar para ello».