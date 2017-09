El Granada se topará con dos 'ex' este sábado, aunque ninguno llegó a actuar en el primer equipo. Son Jona Mejías -sólo fue propiedad- y Sergi Guardiola, ambos delanteros. Este último se desvinculó este verano, cuando se valoró su regreso. El fichaje de Joselu Moreno y la intención de retener a Adrián Ramos convertía a Guardiola en una teórica opción como tercer punta, que su agente no estaba dispuesto a aceptar. Ahora está cada vez mejor de blanquiverde. Lleva tres goles en seis partidos oficiales.

-¿Contento por cómo va todo?

-Sí, mucho. Quería estar en un equipo donde realmente contaran conmigo. Desde el primer momento me he sentido querido en el Córdoba y esto se ve reflejado en todo. En el juego y en los goles.

-¿Qué pasó para que no se quedara en aquel Granada de Jémez?

-Fue raro. Desde el club me dijeron que tenía que salir. Hablé con el míster y me comentó que aguantara, que iba a ir convocado ese fin de semana. Me ilusioné y luego firmaron a un montón de jugadores a última hora, por lo que me quedé sin ficha. Estaba colgado y me salió la opción de ir a Australia, con Guillermo Amor de entrenador. Me trataron bien pero llegó un momento que quería volver a España y salió lo de Murcia en la segunda vuelta, en Segunda B. Tuve un buen 'play off' de ascenso. No sé qué habría pasado si sube, estaba como en casa. No pasó y ahora estoy feliz en Córdoba.

-¿Qué ocurrió para que el Granada no le hiciera volver en verano?

-Yo no quería probar. Tenía cosas de Segunda división, varios equipos interesados, y al final voy donde quiero estar. La gente que estaba antes no quiso contar conmigo. Sé que mi representante (Joaquín Vigueras) tuvo contactos con Manolo Salvador pero al final no lo vio claro y se zanjó el tema. Estoy centrado en el Córdoba.

-¿Para usted es especial lo del sábado, aunque sólo llegara a disputar partidos con el filial?

-Es un partido más. Es un exequipo pero yo quiero hacer las cosas bien. Tampoco tengo un sentimiento especial, ni nada por el estilo.

-Este fin de semana se reencontraron con la victoria ante el Tenerife. ¿Le hacía falta un triunfo así?

-Sí. Es verdad que llevábamos una dinámica un poco mala. En la jornada de antes, con el Barcelona B, sufrimos una derrota bastante dura. El vestuario ha estado unido y sabía que eso iba a reflejarse en cualquier momento, lo bien que estaba. Así se vio ante el Tenerife.

-En el último partido en Liga formó pareja con Jona, que también fue propiedad del Granada, aunque como en su caso, no llegó a estrenarse. ¿Lo han comentado?

-Son cosas curiosas, aunque tampoco se crea que hemos hablado mucho de ello. Estamos centrados en el presente, que es el Córdoba. Somos conscientes de que eso está ahí pero nada más. Queremos que sea un partido normal. Si marco, lo celebraré.