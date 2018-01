Granada CF | Rueda de prensa "Queremos ganar en Cádiz, pero no por Pina sino por dar un pequeño paso" GCF/PEPE VILLOSLADA El técnico del Granada CF José Luis Oltra admite que Adrián Ramos "tendrá un regalo de Reyes" por llegar tarde SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 4 enero 2018, 14:34

En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico del Granada CF José Luis Oltra ha admitido que “queremos ganar en Cádiz, pero no por Quique Pina sino por dar un pequeño paso”. El estratega también ha reconocido con ironía que Adrián Ramos “tendrá un regalo de Reyes” por parte del club después de que se incorporara tarde

¿HUBO QUE HACER ALGO DE ESPECIAL? “No. Dependemos siempre del carácter competitivo y el Granada CF lo tiene. Hay equipos en los que hace más falta tenerlo. Tal y como la organizamos nosotros la Navidad es una especie de paréntesis, un parón en el que desconectamos. Pero una vez que llegamos ya no volvemos a parar. Ha sido una semana intensa y buena. Los jugadores han venido bien, de peso, de forma, de ánimo, de todo. Y ya trabajamos pensando en el partido del sábado. No hay interrupción y por tanto la gente se mentaliza. Nos hemos metido en esa dinámica. Y ahora hace falta hacer un buen partido y lograr la victoria, que sería el mejor regalo de reyes para nosotros mismos y la afición. Sabiendo que es un campo difícil y un rival bueno. Es el menos goleado. En siete de los nueve partidos que ha jugado como local no ha encajado. Solo ha perdido un partido como local, tiene una afición que aprieta y que achucha. Lleva nueve partidos sin perder con siete victorias consecutivas, eso está al alcance de pocos. Sabemos de la dificultad, pero también de nuestra capacidad. Con la intensidad necesaria podemos ir a ganar a cualquier campo”.

TARDANZA DE RAMOS. “No quiero expresar ninguna opinión. Estas cosas suceden. Cuando conoces la versión de ambas partes te pones en situación y entiendes cosas. Hay temas de conexiones que no maneja Adrián ni nadie. Estoy encantado de que esté aquí, es un jugador que es importante y que va a serlo todavía más. Va a tener su regalo de Reyes por no haber estado aquí en tiempo y forma, más allá de que entienda la situación y entienda los porqués. Lo que haga el club le tienes que preguntar al club. No soy consciente de que el club vaya a hacer nada. Y si lo hace es porque está en potestad de hacerlo. Yo manejo la gestión del grupo y él ya sabe cuál es mi opinión. Está con buena predisposición, con buena actitud. No me parece justificable apartarlo, no ha hecho nada malo. Y además tengo que mirar por el equipo, por el resultado. Adrián es uno más en todos los aspectos”.

¿QUÉ TIPO PARTIDO ESPERA?. “El Cádiz es un equipo que es muy reconocible. Dicho por su propio entrenador no nos importa ser protagonistas, no nos importa llevar el peso. Todos sabemos a qué juega el Cádiz. Lo hace muy bien y es un equipo que lleva dos años con el mismo entrenador. Y que viene de jugar la fase de ascenso el año pasado. Es un equipo reconocible, que sabe a lo que juega perfectamente, pero no por eso es fácil de contrarrestar. A ellos no les va a importar que tengamos el balón. Tenemos que jugar bien. Evitar las contras, que jueguen con espacios. Pero es que aún sabiéndolo, ¿cómo evitas que no haya espacios? ¿Cómo evitas las contras? Intentando minimizar las pérdidas, no fomentar su presión. La teoría la sabemos, aunque en la práctica contrarrestarlo es difícil. Es un equipo importante, con argumentos. También ellos estarán preocupados por lo que podemos hacer nosotros. Posiblemente tengamos más el balón y espero un partido de disputa y difícil. Nosotros sólo podemos ganar si somos ambiciosos, tenemos confianza y competimos bien, si lo damos todo, si estamos concentrados no le damos opciones. Ellos sólo tendrán opciones si están en su mejor versión, si encuentran espacios. Si están cómodos en el rectángulos de juego. A ver quién puede más. Es un campo difícil. La victoria nos daría más seguridad y confianza”.

RECUPERACION DE MACHÍS Y MENOSSE. “Darwin mejor que Hernán. Hoy hace 16 días que se lesionó y hace ya partes del entrenamiento con el grupo. Si fuera una situación límite podríamos forzarlo para poder participar. Vamos a esperar a mañana, pero entiendo que es muy arriesgado. En Cádiz sería importante, pero no es el momento de forzar a nadie. Nos vendría bien. Ha hecho un trabajo importante en Navidades, va por buen camino. Esta semana no lo vamos a forzar por mi decisión pero para Albacete podría estar. Hernán ha hecho un trabajo brutal, ha estado viniendo todas las Navidades, pero siendo el soleo hay que ir con más precaución. No ha podido salir al campo, por lo tanto tenemos que ir más despacio. Está en fase de recuperación haciendo muchas cosas en el gimnasio, pero no está para esta semana ni seguramente para la siguiente”.

SUSTITUTO MACHIS. “La única pista que doy es que tiene contrato con el Granada y que no vamos a traer a nadie para jugar mañana ni vamos a subir a nadie del filial. Javi Espinosa estuvo muy bien en el último partido y Antonio Puertas es un futbolista increíble. Es uno más. Tengo que valorar todo, en función del rival”.

¿GANAS EXTRA DE GANAR POR ESTAR EN EL CÁDIZ QUIQUE PINA?. “Nadie en el club me ha dicho nada de Quique Pina. Hay buen concepto de él en líneas generales, en la ciudad por supuesto. Tenemos ganas de ganar pero no por Quique Pina sino porque hacerlo supondría estar más cerca del objetivo, dar un pequeño paso. Mi experiencia con Quique es maravillosa. Yo tengo una muy buena relación. Vivimos un año muy bonito en el Ciudad de Murcia. Lo recordaremos siempre porque fue el último del club, se vendió ese año al Granada 74. Y tanto él como Juan Carlos Cordero o David tengo un trato especial. También con Paco López que yo lo tuve en mi etapa de futbolista en el Elche era gerente. Hay mucha gente allí que conozco, pero evidentemente vamos a defender nuestros intereses. No por ganarle al que ha estado aquí tomando decisiones sino porque tenemos que ganar. Es nuestra obligación. Nadie en el club me ha dicho que hay que ganar. Nada, al contrario. Se le guarda cariño. En la afición se le tiene cariño. Mi experiencia en el Ciudad de Murcia fue muy buena. Quedamos cuartos, no tuvimos nunca opciones reales de ascenso pero a pesar de eso la temporada fue sobresaliente. Quique Pina es un hombre de fútbol que sabe, que entiende y donde ha ido ha tenido éxito deportivo. Les deseo lo mejor, pero le intentaré ganar el sábado. Le daré un abrazo más cariñoso si ganamos pero no por nada en especial, sino porque es importante deportivamente para el Granada”.