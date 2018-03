GRANADA CF Puertas: "Vamos a darlo todo en estos últimos diez partidos" El futbolista rojiblanco desea hacerlo "lo mejor posible" en el tramo final de liga para agradecer el "cariño" y la "confianza" depositada en él por el cuerpo técnico ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 26 marzo 2018, 00:33

Antonio Puertas declaró estar "muy contento" a la finalización del Granada-Numancia porque "veníamos de tres derrotas, sabíamos que teníamos que cambiar la dinámica y al final, con mucho trabajo y sacrificio, hemos obtenido la recompensa del gol".

En esa jugada en la que Espinosa ha logrado el 1-0 definitivo Puertas se ha terminado tirando al suelo aquejado de un dolor que explica de la siguiente manera: "En la jugada del gol, cuando controlo y le doy el pase a Javi, se me sube el gemelo y ya después pues me tengo que tirar al suelo porque me siento listo".

Por otro lado, sobre su situación personal manifestó que "desde que llegó este cuerpo técnico me está dando bastante cariño, bastante confianza y yo voy a darlo todo y ojalá hacerlo lo mejor posible".

Acerca del transcurso del partido, el mediapunta almeriense admitió que "en la primera parte nos ha costado jugar. Es verdad que el Numancia nos apretaba bastante arriba y no estábamos cómodos pero en el descanso nos dijo el míster que jugaramos como sabíamos, que olvidaramos la presión y en la segunda parte hemos acumulado más llegadas y más ocasiones aunque haya sido en la última, en la que nos ha acompañado la fortuna".

Por último, a la afición la afición le dirigió el siguiente mensaje: "La afición ha apretado y hemos sentido su aliento. Podrían haberse puesto nerviosos y actuar de otra manera, pero siguieron apoyando y al final la recompensa del gol es un regalo para todos y solo quiero decirles que en estos últimos diez partidos lo vamos a dar todo porque el objetivo es quedar entre los dos primeros y lo vamos a intentar hasta el final".