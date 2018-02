Granada CF Puerta grande o enfermería en El Arcángel El Granada intentará ante el Córdoba dar un paso más hacia el ascenso a Primera mientras el conjunto blanquiverde se jugará media permanencia en un partido en el que las entradas llevan tres días agotadas ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 18 febrero 2018, 01:25

José Ramón Sandoval, técnico del Córdoba y ex del Granada, acostumbra a utilizar términos propios del lenguaje taurino para explicar las situaciones en las que se encuentran sus equipos. En el Granada logró una faena importante salvando a los rojiblancos de un descenso que parecía anunciado en la temporada 2014/15 y ahora el Córdoba lo ha reclutado para que encare a porta gayola el reto de sumar alrededor de 30 puntos en lo que queda de segunda vuelta para lograr una permanencia que se antoja casi tan milagrosa como la que consiguió sentado en el banquillo del que esta tarde (16:00 horas) será su enemigo.

Ese adversario con el que vivió un viejo romance también se juega más que tres puntos en su visita a El Arcángel. Y es que el Granada acostumbra a padecer mareos cuando juega lejos del Nuevo Los Cármenes y si no para de perder a domicilio -lleva tres derrotas consecutivas- tendrá que despedirse de los puestos de ascenso directo para dedicarse a otros menesteres. La ocasión, en principio, se antoja propicia para los de José Luis Oltra, que también revivirá su pasado más reciente. Los granadinos tienen la oportunidad, si ganan, de superar en la tabla al Real Oviedo (que empató a cero este sábado con el Albacete) y de empezar a molestar a un Huesca que seguirá siendo líder pase lo que pase, pero que puede verse mucho más cercano tras su derrota del pasado viernes en Valladolid. Si los rojiblancos hacen sus deberes ante el equipo más goleado de la categoría también tendrán motivos para estar muy atentos a lo que ocurra en el Numancia-Cádiz de las seis de la tarde, puesto que los gaditanos -segundos clasificados- pueden seguir a cuatro puntos o, en caso de ganar, verse con tan solo uno o dos puntos de ventaja respecto al Granada.

El encuentro se disputará en un estadio El Arcángel que lucirá sus mejores galas después de que las aficiones de ambos conjuntos hayan respondido a la llamada de socorro de los suyos de cara a este derbi. Alrededor de 600 granadinistas intentarán hacerse notar en unas gradas que estarán llenas, pues la afición del Córdoba consiguió que volaran las entradas a la venta puestas para este choque,un gran número de ellas vendidas a tan solo un euro. Para este partido el técnico del Granada, José Luis Oltra, recupera a Saunier y a Sergio Peña, que han entrado en la convocatoria y podrían volver a tener sitio en la alineación del equipo. Por contra, no ha podido citar a Montoro por lesión ni a Baena por sanción, por lo que tendrá que modificar obligatoriamente el once con el que consiguió su último triunfo ante el Real Valladolid. En su comparecencia previa a este choque el preparador valenciano ha subrayado que "no le gusta que el Córdoba haya cambiado de entrenador" en la previa para este encuentro pero que "nosotros tenemos la misma obligación y necesidad así que tenemos que competir al máximo en nuestra mejor versión”.

Por su parte, el citado Sandoval ha confeccionado su primera convocatoria como técnico blanquiverde incluyendo a los porteros Igor Stefanovic y Pawel; a los defensas Caro, Aythami, Fernández, Javi Galán, Noblejas y Jesús Valentín; a los mediocampistas Javi Lara, Aguza, Jovanovic, Araujo, Edu Ramos y Reyes; y a los delanteros Sergi Guardiola, Alfaro, Narváez y Agudo.