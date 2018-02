Segunda División B Prueba de fuego para el Granada B en el campo del Marbella Casi se enfrenta a dos contrarios en la primera vuelta. / Alfredo Aguilar El filial rojiblanco sueña con regresar a la zona de promoción de ascenso dos meses después, pero primero deberá plantar cara al segundo ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 4 febrero 2018, 03:35

Cuando el Granada B concluyó el año 2017 fuera de los play-offs de ascenso a Segunda tras una mala racha de resultados daba la impresión de que sería complicado que el filial rojiblanco le diese la vuelta a la situación y volviese a pelear por estar con los mejores.

No obstante, pese a su juventud y a que los pupilos de Pedro Morilla no tienen mayor exigencia que seguir en la categoría y progresar futbolistícamente, al equipo granadino se le presenta este domingo una oportunidad inmejorable de dar un golpe en la clasificación si vence a un rival que si vive en la segunda posición de la tabla es por méritos propios: el Marbella Fútbol Club. Ambos equipos llegan a este duelo en un momento dulce y, en el mejor de los casos, el Granada B podría asaltar la tercera plaza mientras que los costasoleños, dirigidos por el granadino Fernando Estévez, tendrían la oportunidad de dar un salto al liderato el próximo fin de semana si vencen y el líder Cartagena no lo hace en el campo del Villanovense.

De momento, el Marbella suma 41 puntos después de vencer con contundencia al San Fernando en la última jornada (1-3). Por su parte, el Granada B -sexto clasificado con 37- es ahora sexto pero con los mismos puntos que el cuarto (el Real Murcia), al que ha alcanzado gracias a sus tres victorias consecutivas ante Villanovense, Mérida y Córdoba B.

En la primera vuelta, el filial rojiblanco completó un 'póker' de victorias al ganar a estos tres equipos y al Marbella en un sensacional partido del guardameta Aarón.

En estos instantes, tras acumular tres partidos sin recibir un gol, el cancerbero valenciano no tiene tan seguro su puesto ya que Lejárraga está rindiendo a un gran nivel, igual que la línea defensiva compuesta por Marín, Héctor, Eliseo y Adri Castellano. El choque será especial para Yael Ballesteros, que tiene opciones de debutar como rojiblanco ante su anterior equipo. También podría debutar el otro fichaje confirmado por el filial esta semana, el central Diego Ruiz, aunque sufre el mismo problema que Aarón: tendrá difícil encontrar sitio en el once por el buen rendimiento defensivo del equipo.

En el apartado de bajas el Marbella no podrá contar con los lesionados Chus Hevia y Marcos mientras que el técnico del Granada B, Pedro Morilla, tendrá a toda su plantilla disponible para un partido que espera que sea «bonito y disputado».